柳原可奈子、親子でUSJ満喫 夫＆長女・次女との“マリオコーデ”家族ショットに反響「笑顔いっぱい」「楽しさが伝わりますね」
2児の母でタレントの柳原可奈子（40）が5日、自身のインスタグラムを更新。「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行ってきました 家族4人で新幹線に乗って大阪へ!!」と報告し、夫、長女、次女との家族4ショットを披露した。
【写真】「笑顔いっぱい」夫＆長女・次女との“マリオコーデ”家族ショット披露の柳原可奈子 ※2枚目
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女、22年11月に第2子次女を出産。長女は脳性まひであることを公表しており、今春には特別支援学校の小学部に入学したことを報告している。
投稿では「長女のバギー（RV-pocket II Sサイズ）は折りたたんで、デッキ部分の荷物置場へ（特大荷物付き席は満席で取れず不安だったのですが、デッキの荷物置場が今回空いていて【事前予約不要】でした サイズ感、写真、ご参考になれば嬉しいです）座席では、親が横から支えたり、あぐらで座ったり、抱っこしたりいろんな体勢を試しながらの新幹線旅 バギーに気づいた駅員さんがスロープを出してくださったり、周りの方があたたかく見守ってくださったおかげで、飛行機に続いて新幹線でも移動することができました」と、新幹線での移動の様子から丁寧に説明。
USJでは「【ゲストサポート・パス】を、デジタル障害者手帳アプリ【ミライロID】 @mirairo.official で登録してサポートしていただき、『ジョーズ』や、映画も大好きな『シング・オン・ツアー』など長女がバギーのまま乗れるものを、家族みんなで楽しめました」と、周囲の支えを受けながらパークを満喫できたことを感謝とともに伝えた。
なお、現地では家族そろって“マリオコーデ”でパークを散策。夫が撮った写真や次女のリクエストで撮影したというピーチ姫との家族集合ショットを添え、思い出をシェアしている。
コメント欄には「楽しいゴールデンウィークになりましたね」「なんて幸せな家族旅行なんでしょう」「お姉ちゃんの笑顔 妹ちゃんの笑顔 パパママの笑顔 最高」「笑顔いっぱい」「楽しさが伝わりますね」「幸せな気持ちになったあ」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「笑顔いっぱい」夫＆長女・次女との“マリオコーデ”家族ショット披露の柳原可奈子 ※2枚目
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女、22年11月に第2子次女を出産。長女は脳性まひであることを公表しており、今春には特別支援学校の小学部に入学したことを報告している。
USJでは「【ゲストサポート・パス】を、デジタル障害者手帳アプリ【ミライロID】 @mirairo.official で登録してサポートしていただき、『ジョーズ』や、映画も大好きな『シング・オン・ツアー』など長女がバギーのまま乗れるものを、家族みんなで楽しめました」と、周囲の支えを受けながらパークを満喫できたことを感謝とともに伝えた。
なお、現地では家族そろって“マリオコーデ”でパークを散策。夫が撮った写真や次女のリクエストで撮影したというピーチ姫との家族集合ショットを添え、思い出をシェアしている。
コメント欄には「楽しいゴールデンウィークになりましたね」「なんて幸せな家族旅行なんでしょう」「お姉ちゃんの笑顔 妹ちゃんの笑顔 パパママの笑顔 最高」「笑顔いっぱい」「楽しさが伝わりますね」「幸せな気持ちになったあ」など、さまざまな反響が寄せられている。