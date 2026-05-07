ロッテは7日、5月8日12時00分からマリーンズオンラインストア限定で横山陸人投手の「3球セーブ」を記念したグッズの受注販売を開始することになったと発表した。

横山は4月29日楽天戦(ZOZO マリンスタジアム)に 9回に6番手として登板し、打者3人を3球で無失点に抑え、セーブを記録した。なお、1イニングで打者3人を3球で抑えてのセーブは、NPB史上2人目、パ・リーグ史上初となる。

今回販売する記念グッズは、記念Tシャツやフェイスタオルなど計17商品のラインナップとなる。

販売はマリーンズオンラインストアにて明日12時00分から5月17日23時59分まで受注。その他の詳細はマリーンズオンラインストアにて。

▼ 横山陸人投手 コメント

「まさか3球で試合を終えることができると思っていなかったので、自分自身が一番びっくりしています！3球セーブの記念グッズはなかなかないと思うので、記念にぜひよろしくお願いします！」

▼ 記念グッズ 商品一例

・記念ユニホーム（DTF加工/サイズ：S、M、L、O）：17,000円

・フェイスタオル：2,000円

・Tシャツ（カラー:ブラック、ホワイト/サイズ：S、M、L、XL）3,800円

・トートバッグ：4,000円 ※全て税込み