ハジオキクチバンド、ベーシスト・上沼優二郎さんの死去を報告 昨年10月より失踪していた
【モデルプレス＝2026/05/07】ロックバンド・ハジオキクチバンドのベーシスト・上沼優二郎さんが亡くなったことがわかった。6日、同バンドの公式X（旧Twitter）にて発表された。
【写真】ハジオキクチバンド上沼優二郎さん、ステージ上で歌唱する様子
同アカウントは「この度、ハジオキクチバンドBa．上沼優二郎が逝去いたしました」と報告。「昨年の失踪以降多くの方にご心配とご協力をいただいておりました中このようなご報告となってしまい皆様には大変心苦しく、申し訳なく思っております」とつづった。
また「突然のことでもありメンバー一同、深い悲しみとともに受け止めております」と記し「葬儀につきましては、現在ご家族にて調整が進められております。お別れの会につきましては現在準備を進めており、詳細が決まり次第、改めてご案内いたします」と説明。続けて「本件に関する詳細につきましては、ご家族への配慮のため公表を控えさせていただきます。また、憶測や過度な拡散はお控えいただけますと幸いです」と呼びかけている。
バンド・FOOLAに所属する山下マサキは同日、自身のInstagramを更新し、上沼さんについて「一緒にバンドやってた時に、何かに悩んでたのか全然楽しくなさそうにベース弾いてた時があって『笑えって歌ってる俺らが笑えてなくてどうすんだよ！』って、あいつに泣きながら怒った事があった。そしたら『何でマサキさんが泣いてるんすか笑』って、やっと笑ったんだよな。今も笑ってるのか？」「Last Days Of Aprilとのジャパンツアーも、お前がいろんなライブハウスに声かけてくれて、段取り作って、影でいろんなことしてくれたから実現できた。ツアーファイナル終わった時、泣きながら抱き合ったよな」と思い出を振り返った。
ハジオキクチバンドの公式アカウントは2025年11月1日より「10月23日（木）23時20分頃『小平を散歩して帰る』と友人に連絡したのを最後に行方が分からなくなっています」「ハジオキクチバンド／フラワーズロフト上沼優二郎を探しています。10月23日を最後に行方不明」と説明し、上沼さんに関する情報提供を呼びかけていた。
2012年9月に結成された同バンドは、上沼さんをはじめ、ハジオキクチ、右近崇匡、tj Guitar from 水の中で雨中，Chartreux、後藤隆宏からなる。（modelpress編集部）
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【写真】ハジオキクチバンド上沼優二郎さん、ステージ上で歌唱する様子
◆ハジオキクチバンド、上沼優二郎さんの死去を報告
同アカウントは「この度、ハジオキクチバンドBa．上沼優二郎が逝去いたしました」と報告。「昨年の失踪以降多くの方にご心配とご協力をいただいておりました中このようなご報告となってしまい皆様には大変心苦しく、申し訳なく思っております」とつづった。
バンド・FOOLAに所属する山下マサキは同日、自身のInstagramを更新し、上沼さんについて「一緒にバンドやってた時に、何かに悩んでたのか全然楽しくなさそうにベース弾いてた時があって『笑えって歌ってる俺らが笑えてなくてどうすんだよ！』って、あいつに泣きながら怒った事があった。そしたら『何でマサキさんが泣いてるんすか笑』って、やっと笑ったんだよな。今も笑ってるのか？」「Last Days Of Aprilとのジャパンツアーも、お前がいろんなライブハウスに声かけてくれて、段取り作って、影でいろんなことしてくれたから実現できた。ツアーファイナル終わった時、泣きながら抱き合ったよな」と思い出を振り返った。
◆上沼優二郎さん、2025年10月より失踪していた
ハジオキクチバンドの公式アカウントは2025年11月1日より「10月23日（木）23時20分頃『小平を散歩して帰る』と友人に連絡したのを最後に行方が分からなくなっています」「ハジオキクチバンド／フラワーズロフト上沼優二郎を探しています。10月23日を最後に行方不明」と説明し、上沼さんに関する情報提供を呼びかけていた。
2012年9月に結成された同バンドは、上沼さんをはじめ、ハジオキクチ、右近崇匡、tj Guitar from 水の中で雨中，Chartreux、後藤隆宏からなる。（modelpress編集部）
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