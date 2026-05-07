RIIZEショウタロウ、足首の靭帯断裂を発表 出演予定イベントではパフォーマンス制限へ「ダンスは行わないことを決定」
【モデルプレス＝2026/05/07】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の日本人メンバーであるショウタロウ（SHOTARO）が足首の靭帯断裂と診断を受けたことがわかった。5月7日、SMエンターテインメントがWeverseを通じて明らかにした。
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同社は「ショウタロウは最近、海外スケジュールの現場でパフォーマンス中に足首を負傷しました。その後、病院で精密検査を行った結果、足首の靭帯損傷との診断を受け、現在は半ギプスを着用し、定期的に通院治療を受けながら回復中です」と怪我をしたことを報告。「これにより、ショウタロウは予定されているスケジュール（5月8日 仁川大学校祭、10日 日本Kstyle PARTY、14日 西江大学校・崇実大学校祭）に参加してステージには立ちますが、ダンスは行わないことを決定いたしました」と、出演を予定しているイベントでパフォーマンスを制限することを伝えた。
「日常生活は可能ですが、激しいダンスは控え、安静を取るようにという医療陣の所見に従い、ショウタロウと協議したうえで下した決定です」と説明し「ファンの皆さまの広いご理解をお願い申し上げます。当社はアーティストが早く回復できるよう、最善を尽くしてサポートいたします」と結んでいる。（modelpress編集部）
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◆ショウタロウ、足首の靭帯断裂を発表
同社は「ショウタロウは最近、海外スケジュールの現場でパフォーマンス中に足首を負傷しました。その後、病院で精密検査を行った結果、足首の靭帯損傷との診断を受け、現在は半ギプスを着用し、定期的に通院治療を受けながら回復中です」と怪我をしたことを報告。「これにより、ショウタロウは予定されているスケジュール（5月8日 仁川大学校祭、10日 日本Kstyle PARTY、14日 西江大学校・崇実大学校祭）に参加してステージには立ちますが、ダンスは行わないことを決定いたしました」と、出演を予定しているイベントでパフォーマンスを制限することを伝えた。
「日常生活は可能ですが、激しいダンスは控え、安静を取るようにという医療陣の所見に従い、ショウタロウと協議したうえで下した決定です」と説明し「ファンの皆さまの広いご理解をお願い申し上げます。当社はアーティストが早く回復できるよう、最善を尽くしてサポートいたします」と結んでいる。（modelpress編集部）
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