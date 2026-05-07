辻希美の夫・杉浦太陽、“妻からのリクエスト”手作り本格フレンチ前菜レシピ「お店で出てくるレベル」「色鮮やかで映える」
【モデルプレス＝2026/05/07】俳優の杉浦太陽が5月6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。妻でタレントの辻希美からリクエストされた料理を作る姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】辻ちゃん夫「お店で出てくるレベル」“妻からのリクエスト”手作り本格フレンチ前菜
杉浦は「妻からのリクエスト」と書かれたサムネイルで、「【太陽クッキング】ノンの大好物の、とうもろこしのフラン！」と題した動画を投稿。冒頭で「お店でフレンチとかイタリアンとか食べに行ったら出てくるあるものがあるんですけど、それを僕が作って再現しよう、そしてのん（辻）に食べてもらおうという企画でございます」と伝え、フレンチ料理の前菜に出てくる「とうもろこしのフラン」のレシピを披露した。
杉浦は「フランというのは簡単に言うと洋風の茶碗蒸し」と説明し、調理を開始。スイートコーンをミキサーにかけ、水、牛乳、はちみつ、塩を加えて火にかける。そこに卵を合わせて丁寧に濾し、蒸し器へ。さらに、コンソメで作ったジュレをトッピングし、焼いたとうもろこし、ホタテのスライス、いくらを美しく盛り付け、仕上げにオリーブオイルを回し掛けて料理が完成。実食した辻は、「こういうの食べたかった！」「美味しい！」と、終始満面の笑みを浮かべ絶賛していた。
この投稿にファンからは「本格的」「お店で出てくるレベル」「盛り付けセンスある」「色鮮やかで映える」「奥さん想いで素敵」などの声が届いている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「お店で出てくるレベル」“妻からのリクエスト”手作り本格フレンチ前菜
◆杉浦太陽、フレンチの前菜を本格再現
杉浦は「妻からのリクエスト」と書かれたサムネイルで、「【太陽クッキング】ノンの大好物の、とうもろこしのフラン！」と題した動画を投稿。冒頭で「お店でフレンチとかイタリアンとか食べに行ったら出てくるあるものがあるんですけど、それを僕が作って再現しよう、そしてのん（辻）に食べてもらおうという企画でございます」と伝え、フレンチ料理の前菜に出てくる「とうもろこしのフラン」のレシピを披露した。
◆杉浦太陽の投稿が話題
この投稿にファンからは「本格的」「お店で出てくるレベル」「盛り付けセンスある」「色鮮やかで映える」「奥さん想いで素敵」などの声が届いている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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