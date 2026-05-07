前年覇者の狭山西武相手にサヨナラ勝ちを決めた湘南ナインは喜び爆発

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◆メニコン杯第２９回関東ボーイズリーグ大会ファイナルステージ　　▽１回戦　湘南ボーイズ７−６狭山西武ボーイズ（４月２６日・ケイアイスタジアム） 　▽２回戦　湘南ボーイズ２−１宮城仙北ボーイズ（４月２９日・吉井中央運動公園）

　４月２６日に開幕し、２９日までに１、２回戦（計３２試合）を行い８強が決まった。春季全国Ｖの湘南ボーイズ（神奈川県央）は１回戦で連覇を狙った狭山西武ボーイズ（埼玉西）に逆転サヨナラ勝ち。２回戦も最終回に決勝点を奪い競り勝った。

　湘南が負けない。“東北の雄”宮城仙北との２回戦は、同点で迎えた最終回に藤崎湊士（３年）が決勝犠飛。２６日の初戦でも、前年覇者の狭山西武に最終回３点差を追いつくと、安藤幸（３年）のサヨナラ打で逆転勝ち。春季全国大会出場チームを連続で撃破し、ベスト８に勝ち残った。

　立役者は、緩急自在の投球で宮城仙北を５回１失点に抑えた左腕の勝健介（３年）だ。正捕手の大堀琉希（２年）が「前回（初戦）に続いてチェンジアップが良かった」と振り返ったように、２試合続けての先発で計１０回１失点。

　この日は１８７センチ左腕と投げ合い、初戦はＵ１５日本代表経験を持つ左腕が相手。味方打線も苦しんだが、「（最初に）打てなくても後半（点を）取ってくれる信頼があった」と背番号１。「湘南クラブ」時代の２００８年以来となる頂点へ。チームメートに対する信頼と絆が、湘南の進撃を支える。