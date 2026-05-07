◆メニコン杯第２９回関東ボーイズリーグ大会ファイナルステージ ▽１回戦 湘南ボーイズ７−６狭山西武ボーイズ（４月２６日・ケイアイスタジアム） ▽２回戦 湘南ボーイズ２−１宮城仙北ボーイズ（４月２９日・吉井中央運動公園）

４月２６日に開幕し、２９日までに１、２回戦（計３２試合）を行い８強が決まった。春季全国Ｖの湘南ボーイズ（神奈川県央）は１回戦で連覇を狙った狭山西武ボーイズ（埼玉西）に逆転サヨナラ勝ち。２回戦も最終回に決勝点を奪い競り勝った。

湘南が負けない。“東北の雄”宮城仙北との２回戦は、同点で迎えた最終回に藤崎湊士（３年）が決勝犠飛。２６日の初戦でも、前年覇者の狭山西武に最終回３点差を追いつくと、安藤幸（３年）のサヨナラ打で逆転勝ち。春季全国大会出場チームを連続で撃破し、ベスト８に勝ち残った。

立役者は、緩急自在の投球で宮城仙北を５回１失点に抑えた左腕の勝健介（３年）だ。正捕手の大堀琉希（２年）が「前回（初戦）に続いてチェンジアップが良かった」と振り返ったように、２試合続けての先発で計１０回１失点。

この日は１８７センチ左腕と投げ合い、初戦はＵ１５日本代表経験を持つ左腕が相手。味方打線も苦しんだが、「（最初に）打てなくても後半（点を）取ってくれる信頼があった」と背番号１。「湘南クラブ」時代の２００８年以来となる頂点へ。チームメートに対する信頼と絆が、湘南の進撃を支える。