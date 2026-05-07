憧れや目標となるママを選ぶ「第18回ベストマザー賞」授賞式が7日に都内で行われ、女優の相武紗季（40）、タレントの南明奈（36）、シンガー・ソングライターの加藤ミリヤ（37）、元サッカー女子日本代表の鮫島彩さん（38）、映画監督の安藤桃子さん（44）が受賞した。

3歳の長男を育てる南は、グレーと黒のマッシュヘアで登壇。母としてだけでなく、いち女性としておしゃれを楽しむ姿も印象づけた。

なでしこジャパンで11年女子W杯優勝に貢献した鮫島さんは「現役時代は、食べるものにしてもトレーニングにしても、なにがベストかを自分で選択して、その積み重ねが自分のパフォーマンスに返ってくる日々だった」と振り返り、「母となった今は、私が息子に何を選択するかによって、この子のこれからが形作られていくんだと感じて、ときに不安になることもあります」と素直な思いを吐露。「正解が分からないなりにも、息子にとってなにが一番いいのかを考え続けながら、私なりに愛情を注ぎ続けていけたら」と等身大の愛を語った。

「ベストマザー賞」は、参議院議員の蓮舫氏が特別顧問を務める一般社団法人日本マザーズ協会が主催。毎年母の日を前に発表され、「ママ・パパ達の1年間の投票で選ばれます」としている。