YSL BEAUTYサマーコレクション登場♡クリスタル級の輝きを纏う夏へ

YSL BEAUTYから、この夏だけの特別な「YSL CRYSTAL LOVE COLLECTION」が登場。クリスタルのように澄み切った透明感と、光をまとったような輝きを叶える限定カラーが揃いました。アイシャドウやリップ、ブラッシュまで、夏の光に映える華やかなアイテムがラインナップ。ひと塗りで表情をアップデートし、自分らしい煌めきを楽しめるサマーコレクションに注目です♪

光を纏う限定アイメイク

2026年5月15日（金）全国発売、2026年5月6日（水）より公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティックで先行発売される「YSL CRYSTAL LOVE COLLECTION」。

中でも注目は、新色「クチュール ミニ クラッチ #740 エンドレス スパーク」10,890円です。

クリスタルホワイト、ローズブロンズ、シアーベビーピンク、ソフトシマーライラックの4色がセットされ、まるで“塗る宝石”のような輝きを演出。

透明感のあるシアーな発色と多色ラメの繊細な煌めきが、夏の目元を華やかに彩ります。

さらに、「YSL メイクミー ブラッシュ パウダー #69 ラベンダー ラスト」8,360円も見逃せません。2025年夏に人気を集めたミルキーラベンダーカラーが復刻。

ハイライトのように肌を自然にトーンアップし、透明感あふれる印象へ導きます。

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透明感を叶える限定リップ

リップアイテムには、クリスタルの透明感をイメージした限定カラーが登場。

「YSL ラブシャイン グロスプランパー #0 クリスタル ダスト」4,950円は、澄んだクリスタルブルーが特徴。透明感の高いベースにアイシーブルーのラメを配合し、みずみずしく洗練された唇を演出します。

「YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム #0B クリスタル グロウ」5,390円は、シアーなベビーピンクに繊細なピンクラメをプラス。自然な血色感を与えながら、可憐な印象に仕上げます。

また、「YSL ラブシャイン キャンディグレーズ #0 クリスタル グレーズ」6,050円は、ダイアモンドのような多角的ラメが魅力。

軽やかなツヤ感とエフォートレスな透明感で、夏らしいジューシーな口元を叶えてくれます。

この夏だけの煌めきを楽しんで

クリスタルのような透明感と、内側から発光するような輝きをテーマにしたYSL BEAUTYのサマーコレクション。

アイメイクからリップまで統一感のある煌めきを楽しめるので、夏のメイクをアップデートしたい方にもぴったりです♡

限定カラーも多数登場するため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめ。この夏は、自分だけの“クリスタル級の美しさ”を楽しんでみてはいかがでしょうか。