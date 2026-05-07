俳優の石田純一（72）が7日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。イケイケだった過去を振り返った。

この日は「最高年収3億円！イケイケバブル天狗」として素顔を隠し、天狗（てんぐ）の扮装をして登場。登場前には「本日の天狗芸能人は、バブル期に俳優として大ブレーク。わずか数年で20億円を稼いだ男。日本語と英語を話せるバイリンガルで、女の子もメロメロ。そして、数々の週刊誌に撮られるも、反省は一切なしのイケイケっぷり。そんな彼は、人呼んで、イケイケバブル天狗」とナレーションで紹介された。

そうして登場すると、進行役の原田葵アナウンサーは「バブル期に稼いだ額はおよそ20億円。1億5000万円の別荘をキャッシュで購入」と天狗エピソードを披露。

石田は「仕事はいっぱいあったんですけれども、忙しくて使う暇がない。なので大きな買い物に必然的になっちゃう」と明かした。20億円は「大体芸能の仕事」で稼いだとした。

別荘は海辺に購入、「あとマンションは自分の住むところとか、投資用みたいなやつも。それがバブルがはじけるとドドドドって下がっちゃったとか」と振り返った。マンションは「3億5000万円とか」と平然と語り、時計も「1000万円とか」とサラリ。「性格的には天狗ではないと思うんだけれども、考えてみたら調子に乗ってたなと」と振り返った。

当時銀座などの高級クラブには「1回行ったらもういいや」と思ったというが、その際使った額については「500万円ぐらい」と驚きの告白。

また「女の子に使った総額は10億円」と暴露され「やっぱり誕生日だとか、クリスマスとか。そういう時にそこそこ物プレゼントしたり」と淡々。豪華だったプレゼントには「車ですかね。ジャガーのオープンカーとか」「駐車場に車を置いておいて、白いジャガーのコンバーチブル、そこにリボンをかけて」と回顧し、スタジオからは驚きの声が上がった。

女性は皆ついてくるかとの質問には誘い方があると言い、いきなり高級和食ではなく「最初誘う時は“日本一おいしいパスタ行こうよ”とか」とテクニックを明かした。ハワイの高級ホテルの食事がおいしいと話して、いきなり空港へ連れて行き、ファーストクラスの航空券を購入し、2人で訪れることもあったとした。