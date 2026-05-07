ハンタウイルス“集団感染”疑いのクルーズ船　乗客ら帰国方針　検査のためカナリア諸島へ…地元は受け入れ反対

ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船は現在、スペイン領カナリア諸島に向かっている。一方、地元は受け入れに反対している。

スペイン保健相は6日、クルーズ船がカナリア諸島に到着した後、乗客乗員らに適切な検査や処置を実施し、それぞれの国に帰国させる方針を示した。

一方、地元の知事は、船の運航会社からカナリア諸島テネリフェ島への入港要請があったと明らかにしたが、情報共有が不十分だとして、受け入れに反対している。

テネリフェ島の島民は「大事にはならないと言われているが、地元は怖さを感じている」「迅速に対応すれば、影響は大きくないと思う」と話す。

ハンタウイルスの一種、アンデス株の感染例が確認されたことを受けて、ヨーロッパの保健当局は6日、最新の分析を発表した。

現在の仮説では、感染経路について、一部の乗客が乗船前にアルゼンチンでウイルスにさらされた後、船内でほかの乗客・乗員に広がった可能性があると考えられると指摘している。

WHO＝世界保健機関は、感染確認が3人、疑い例が5人の合わせて8人となり、このうち3人が死亡したと発表している。

（「Live News days」5月7日放送より）