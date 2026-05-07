【西・東日本で夏日続出 東北は7月並みの暑さも】

きょうは高気圧に覆われ、全国的に晴れるでしょう。すでに梅雨入りしている沖縄でも貴重な梅雨の晴れ間になりそうです。一方、前線を伴った低気圧が伊豆諸島付近にあるため、関東では沿岸部中心に昼過ぎから夕方にかけて、にわか雨がありそうです。範囲は狭く、降る時間は短いでしょう。日中は強い日差しと暖かい空気が流れ込んでいる影響で、西日本や東日本は25℃以上の夏日になる所が多くなる見込みです。東北も気温が上がり、青森では7月並みの暑さになるでしょう。

【データを見る】全国の週間天気予報

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：22℃ 釧路：14℃

青森 ：26℃ 盛岡：26℃

仙台 ：23℃ 新潟：25℃

長野 ：27℃ 金沢：26℃

名古屋：27℃ 東京：26℃

大阪 ：26℃ 岡山：26℃

広島 ：24℃ 松江：25℃

高知 ：26℃ 福岡：25℃

鹿児島：24℃ 那覇：27℃

【あすは北日本・北陸中心に雨 土曜日にかけて強風も注意】

あすは北日本や北陸中心に、次第に雨の範囲が広がるでしょう。発達する低気圧の影響で、あす午後から土曜日にかけては北日本で強い風にも注意が必要です。関東もあすは変わりやすい天気になり、晴れ間もある一方、午後は所々で雨が降り、沿岸では南風が強まりそうです。土日は全国的に晴れる所が多いでしょう。

来週も晴れる日が多くなりますが、火曜日ごろからは上空の寒気の影響で、大気の状態が不安定になります。局地的な雷雨にご注意ください。