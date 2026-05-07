5月6日、磐越道で21人が死傷したマイクロバスの事故で、死亡したのは北越高校の17歳の男子生徒で、死因は失血死と判明した。また、6日夜にバスの運行会社が会見を開き、レンタカーやドライバーを手配したものの会社の運行ではないと話した。

■部活の遠征中に…21人死傷の事故

6日午前7時半ごろ、福島県の磐越道・上り線で北越高校の男子ソフトテニス部の部員20人と運転手の男性1人が乗っていたマイクロバスがガードレールに衝突。その衝撃で折れ曲がったガードレールに後続車が追突し、合わせて21人が死傷した。



死亡したのは北越高校の稲垣尋斗さん(17)で、死因は失血死と判明。 また、バスに乗っていた5人が足の骨を折るなどの重傷を負った。



■国交省が立入調査

6日夜、新潟県五泉市のバス運行会社・蒲原鉄道が取材に応じ、高校からの依頼を受けて営業担当者がレンタカーのバスやドライバーを手配したものの、会社の運行ではないと経緯について説明した。



茂野一弘社長は 「レンタカーをというときは、基本的にはうちのほうでは受けない。ただ、営業担当が『いつもお世話になっているので、知り合いや知っている人がいれば紹介しましょうか』ということで受けたと」とした上で、運転手の68歳男性は社員ではなく、営業担当の知人の知人だったと明かした。



運転手の持病や事故歴は把握しておらず、レンタカーは営業担当者名で借りたという。



7日は国土交通省の職員が蒲原鉄道に入り、立入調査を行っている。