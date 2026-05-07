ATEEZ

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　韓国発のボーイズグループ・ATEEZが、約2年ぶりとなるファンミーティング『2026 ATEEZ FANMEETING ATINY’S VOYAGE : TINY MYSTERY IN JAPAN』を8月に神奈川・Kアリーナ横浜で開催することが決定した。

【画像】『2026 ATEEZ FANMEETING ATINY’S VOYAGE : TINY MYSTERY IN JAPAN』キービジュアル

　ATEEZは、最新のワールドツアー『ATEEZ 2026 WORLD TOUR 'IN YOUR FANTASY'』のアジア、オーストラリアツアーを終え、最新アルバム『13TH MINI ALBUM [GOLDEN HOUR : Part.4]』も好評を得ている。

　今回のファンミーティングは、韓国と日本の2ヶ国限定で開催されるもの。日本では8月4日から6日までの3日間、Kアリーナ横浜で実施される。

　ATEEZは昨年9月に日本で『ATEEZ 2025 WORLD TOUR 'IN YOUR FANTASY' IN JAPAN』を開催。前回の日本ファンミーティング『ATEEZ 2025 FANMEETING