ATEEZ、約2年ぶりの日本ファンミーティング開催決定 8月にKアリーナ横浜で3日間
韓国発のボーイズグループ・ATEEZが、約2年ぶりとなるファンミーティング『2026 ATEEZ FANMEETING ATINY’S VOYAGE : TINY MYSTERY IN JAPAN』を8月に神奈川・Kアリーナ横浜で開催することが決定した。
【画像】『2026 ATEEZ FANMEETING ATINY’S VOYAGE : TINY MYSTERY IN JAPAN』キービジュアル
ATEEZは、最新のワールドツアー『ATEEZ 2026 WORLD TOUR 'IN YOUR FANTASY'』のアジア、オーストラリアツアーを終え、最新アルバム『13TH MINI ALBUM [GOLDEN HOUR : Part.4]』も好評を得ている。
今回のファンミーティングは、韓国と日本の2ヶ国限定で開催されるもの。日本では8月4日から6日までの3日間、Kアリーナ横浜で実施される。
ATEEZは昨年9月に日本で『ATEEZ 2025 WORLD TOUR 'IN YOUR FANTASY' IN JAPAN』を開催。前回の日本ファンミーティング『ATEEZ 2025 FANMEETING
【画像】『2026 ATEEZ FANMEETING ATINY’S VOYAGE : TINY MYSTERY IN JAPAN』キービジュアル
ATEEZは、最新のワールドツアー『ATEEZ 2026 WORLD TOUR 'IN YOUR FANTASY'』のアジア、オーストラリアツアーを終え、最新アルバム『13TH MINI ALBUM [GOLDEN HOUR : Part.4]』も好評を得ている。
今回のファンミーティングは、韓国と日本の2ヶ国限定で開催されるもの。日本では8月4日から6日までの3日間、Kアリーナ横浜で実施される。
ATEEZは昨年9月に日本で『ATEEZ 2025 WORLD TOUR 'IN YOUR FANTASY' IN JAPAN』を開催。前回の日本ファンミーティング『ATEEZ 2025 FANMEETING