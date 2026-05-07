歌手の工藤静香さんが5月7日、自身のインスタグラムを更新。

北海道でのコンサートを終え、その思いを綴っています。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「今日という時間が、皆様それぞれの『想い』を、優しく包むひとときになっていたなら嬉しいです」 札幌のコンサート終え 想い明かす





工藤静香さんは「札幌文化芸術劇場 hitaruにて、プレミアムシンフォニックコンサートを開催させていただきました♥」と、投稿。



続けて「素晴らしい会館、素晴らしいオーケストラ、そして素晴らしいマエストロ。本日も皆様の温かいスタンディングオベーションに包まれ、胸がいっぱいになりました。」と、記しました。







更に「『大切なあなた』『愛してる』『ずっとそばに』」「そんな言葉たちは、様々な出逢いと別れを繰り返し、年を重ねていくたびに、心の中で向き合う“あなた”が少しずつ増えていくのだと思います。」と、綴りました。

そして「喜びだけではなく、長い時間をかけて静かに浄化していく悲しみ。喜びにも悲しみにも寄り添いながら、その想いは、より深く、よりふくよかに育っていくのかもしれません。」と、綴りました。





工藤静香さんは「今日という時間が、皆様それぞれの『想い』を、優しく包むひとときになっていたなら嬉しいです。」と、投稿。



続けて「私は“伝える側”なのに、つい油断してしまい、想いが溢れてしまいました」「また皆さまとお会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございました♥」と、記しました。







最後に、工藤静香さんは「そして！ お客様が「入らない！」と、噂の北海道 札幌もしっかり入っていただけました！ ありがとうございました♥♥♥♥♥♥」と、感謝を綴っています。





【担当：芸能情報ステーション】