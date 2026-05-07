AKB48メンバー「どっちが私かはわかりません」双子妹との幼少期ショット公開「ポーズがシンクロしすぎてる」「本当にそっくり」と反響
【モデルプレス＝2026/05/07】AKB48の秋山由奈が5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。双子の妹との幼少期のショットを公開した。
【写真】20歳AKBメンバー「寝方まで一緒なの可愛すぎる」双子妹との幼少期寝顔ショット
秋山は「＃こどもの日」とハッシュタグを添え、双子が並んでいる乳児期のショットを公開。お揃いの「くまのプーさん」の洋服を着て同じポーズで寝ている姿と、フードをかぶって並んで寝転びカメラの方を向いている2ショットを披露し「どっちが私かは分かりません笑（一卵性の双子です）」とコメントした。
リプライでは「双子だからほとんど私だけの写真ってないんだよね〜いつも同じ服着て同じポーズの写真ばっかり」と泣き笑いの絵文字付きで吐露。その後、同投稿を引用し「正解は左らしいです わかった人〜？」と明かしている。
この投稿に、ファンからは「本当にそっくり」「ポーズがシンクロしすぎてる」「寝方まで一緒なの可愛すぎる」「天使が2人」「本人もわからないの面白い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】20歳AKBメンバー「寝方まで一緒なの可愛すぎる」双子妹との幼少期寝顔ショット
◆秋山由奈、双子妹との幼少期ショット公開
秋山は「＃こどもの日」とハッシュタグを添え、双子が並んでいる乳児期のショットを公開。お揃いの「くまのプーさん」の洋服を着て同じポーズで寝ている姿と、フードをかぶって並んで寝転びカメラの方を向いている2ショットを披露し「どっちが私かは分かりません笑（一卵性の双子です）」とコメントした。
◆秋山由奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「本当にそっくり」「ポーズがシンクロしすぎてる」「寝方まで一緒なの可愛すぎる」「天使が2人」「本人もわからないの面白い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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