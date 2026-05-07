Hey! Say! JUMP八乙女光「4歳のぼく」幼少期ショット公開に反響「おめめクリクリで可愛すぎる」「すでに完成されてる」
【モデルプレス＝2026/05/07】Hey! Say! JUMPの八乙女光が5月5日、自身のInstagramを更新。幼少期を公開した。
【写真】JUMPメンバー「面影ありすぎ」4歳当時の可愛すぎるショット
八乙女は「4歳のぼく」と記して幼少期の写真を投稿。紺色のトレーナー姿でソファーにもたれた自身がカメラの方を向き微笑んでいるショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「おめめクリクリで可愛すぎる」「天使」「面影ありすぎ」「尊い」「癒された」「すでに完成されてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】JUMPメンバー「面影ありすぎ」4歳当時の可愛すぎるショット
◆八乙女光、幼少期公開
八乙女は「4歳のぼく」と記して幼少期の写真を投稿。紺色のトレーナー姿でソファーにもたれた自身がカメラの方を向き微笑んでいるショットを披露した。
◆八乙女光の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おめめクリクリで可愛すぎる」「天使」「面影ありすぎ」「尊い」「癒された」「すでに完成されてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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