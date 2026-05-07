◆メニコン杯第２９回関東ボーイズリーグ大会ファイナルステージ ▽１回戦 東葛飾中央ボーイズ３−０横浜泉中央ボーイズ（４月２６日・忍保パブリック運動公園） ▽２回戦 東葛飾ボーイズ４−０県央宇都宮ボーイズ（４月２９日・安中西毛球場）

４月２６日に開幕し、２９日までに１、２回戦（計３２試合）を行い８強が決まった。ファーストステージで打力が光った東葛飾ボーイズ（千葉）は２回戦で、５年前の覇者・県央宇都宮ボーイズ（栃木）に対し２投手の継投でノーヒットノーランを達成した。

２試合連続完封で、初の８強入りに東葛飾ナインの雄たけびが響く。先発した右横手投げの加賀谷と２番手の速球派右腕・小野崎の２人でノーノー達成だ。檜山拓也監督（３６）は「加賀谷は投手が本職じゃなく、長いイニング投げたことないんです。あそこは小野崎の速球にかけ、抑えてくれました」と振り返った。

０―０で迎えた６回１死。四球と野選で一、三塁のピンチを招く。公式戦先発２試合目ながらここまで緩急を使って好投してきた加賀谷から、速球派・小野崎へスイッチ。相手スクイズが飛球となると、素早く捕球した小野崎から三塁に転送されゲッツーで切り抜けた。

直後の６回裏、３番・菅野、４番・小野崎の長短打などで１死満塁を作ると７番・中澤が押し出し四球で先制。８番・出納（すいどう）の中堅適時打、２投手を好リードしてきた９番・降旗が「次につなげようと」振り抜き、左中間二塁打で２点を追加し、勝負あり。ファーストステージで４エリア最多８５という総得点をたたき出した猛打の真価を発揮。一気に突き放した。

「ヒットを打たれていないと思ってましたが。小野崎は頼れる選手です」と加賀谷が言えば、小野崎は「気持ちを前面に投げました」とニッコリ。１回戦で５イニング無失点の右腕・杉山も控える東葛飾が、台風の目になりつつある。

◆東葛飾ボーイズのベンチ入りメンバー

選手名 学年

渡邉璃空《３》

坂本康史郎〈３〉

竜崎愛翔〈３〉

中澤塁 〈３〉

加賀谷輝俐〈３〉

菅野修矢〈３〉

小野崎叶翔〈３〉

小池奏介〈３〉

佐俣琉太〈２〉

早瀬俊 〈３〉

谷平悠騎〈３〉

降旗真斗〈２〉

大和田喜一〈２〉

出納大翔〈３〉

市田結都〈３〉

松本一 〈２〉

松倉颯汰〈２〉

杉山璃空〈３〉

※学年の《 》は主将