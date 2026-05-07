島根スサノオマジックが契約満了の選手を発表…“得点源”クラークら3名の退団決定

5月7日、B1西地区8位で2025－26シーズンを終えた島根スサノオマジックは、コティ・クラーク、ダマムッサ、岡本飛竜の3名が契約満了に伴い退団することを発表した。3名は同日付で自由交渉選手リストに登録される。

アメリカ出身で33歳のクラークは、201センチ121キロのパワーフォワード。2021－22シーズンから来日し、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、三遠ネオフェニックスでのプレーを経て、昨シーズンから島根に加入した。島根所属2年目となった今シーズンは、主にシックスマンとしてB1リーグ戦50試合に出場し、1試合平均15.4得点、5.9リバウンド、3.3アシスト、3ポイント成功率37.9パーセントを記録していた。

鳥取県出身で33歳の岡本は、身長170センチのポイントガード。8シーズンぶりに古巣復帰した今シーズンはリーグ戦21試合、1試合平均7分の出場にとどまり、1シーズン限りで退団することになった。

ベナン共和国出身で帰化選手のダマは、207センチ97キロのパワーフォワード。今年1月から島根に加わると、リーグ戦22試合に途中出場し、3.3得点、1.9リバウンド、0.2ブロックをマークした。今オフの7月には30歳の誕生日を迎えるが、再び新天地を模索することになった。

今シーズンの島根は5シーズンぶりに負け越し、2シーズン連続のチャンピオンシップ進出を逃した。Bプレミア開幕を控えるオフに得点源の退団も決まり、チーム再編が進められることになりそうだ。

今回の発表に際して、各選手がクラブを通じて寄せたコメントは以下の通り。

◆■選手コメント

▼コティ・クラーク



「在籍中は楽しく過ごさせていただき、全てにおいて感謝しています。この先、皆さまが何をするにしても成功を願っています。Go Magic」

▼岡本飛竜



「再び島根でプレーする機会をいただけたこと、そしてシーズンを通しての皆様のサポートとチームメートにも感謝しています！ここでの経験も糧にまた積み重ねていきたいと思います。ありがとうございました！」

▼ダマムッサ



「マネージメントスタッフとコーチングスタッフにこの素敵なクラブでプレーをする機会を頂けて感謝しています。何よりも、在籍中に私を快く迎え入れてくれたチームメート及びファンの皆様にも感謝しています。クラブの今後の更なる成功を願っております。島根スサノオマジック、ありがとうございました」





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