スガイ化学工業<4120.T>が大幅続伸している。１日の取引終了後に集計中の２６年３月期単独業績について、営業利益が従来予想の３億５０００万円から４億８９００万円（前の期比９．６％減）へ、純利益が３億円から４億６１００万円（同２７．０％増）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。



主力の農薬中間物が概ね計画通りに推移したほか、機能性中間物は新製品導入により増収となったものの、医薬中間物が顧客の在庫調整により大幅に減少したことで売上高は６６億５０００万円から６４億３２００万円（同２．９％減）へ下振れた。ただ、付加価値の高い新製品の投入や経費節減、コストダウンに努めたことなどで利益は上振れたとしている。なお、業績上振れに伴い、期末一括配当予想を７０円から９０円へ引き上げた。



出所：MINKABU PRESS