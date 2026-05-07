ゼビオＨＤが安値更新、季節商材低調で２６年３月期業績は計画下振れ着地

ゼビオホールディングス<8281.T>が３日続落し年初来安値を更新している。１日の取引終了後に集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の２５３５億３４００万円から２５２３億７７００万円（前の期比０．７％増）へ、営業利益が４０億１７００万円から２３億８６００万円（同６５．９％減）へ、最終損益が２億３６００万円の黒字から２１億４１００万円の赤字（前の期９億７１００万円の黒字）へ下振れて着地したようだと発表したことが嫌気されている。



暖冬の影響などにより、ウインタースポーツ、アウトドア、トレーニングウェアなどの季節商材・アパレル部門が低調に推移したことに加えて、低価法評価損及び海外の商品評価損、ＥＣシステムリリースに伴う減価償却費の計上、人件費・店舗費の増加などが利益を圧迫。また、収益性が低下した国内外の事業用資産について減損損失を計上したことやゼビオアリーナ仙台の改修及び建物寄附に伴う固定資産除却損の計上なども響いた。



出所：MINKABU PRESS