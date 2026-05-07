「パリを見てくれ。彼らはまさに…」バイエルンの40歳重鎮が指摘した明確な差は？ ４−５→１−１でCL決勝進出を逃す

「パリを見てくれ。彼らはまさに…」バイエルンの40歳重鎮が指摘した明確な差は？ ４−５→１−１でCL決勝進出を逃す