モナキ『PMC Vol.40』にて16Pスペシャルブックの収録が決定！結成からデビューまで、そしてこれからを語る

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『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC）Vol.40』（5月21日発売）の特別付録として、モナキのスペシャルブック（16ページ）が付くことが決定。誌面ビジュアルが公開された。

■ぴあ名物15Q（15問15答）は4人分！

純烈の弟分としてオーディションで選ばれ、4月8日に「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューを果たした、今、話題沸騰中の4人組グループ、モナキ。

今回のスペシャルブックでは、結成からデビューまで、そしてこれからを語ったロングインタビューをはじめ、撮りおろし写真、ぴあ名物15Q（15問15答）×4人を16ページにわたって掲載。8月のZeppツアーに向けて急成長を続けるモナキの現在地と未来の可能性に迫る。

オフショットが収められたチェキプレゼントも実施。誌面に掲載されているQRコードより、PMC誌面の感想とともに応募しよう。

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

SINGLE「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」

■書籍情報

2026.05.21 ON SALE

『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC）Vol.40』

■関連リンク

モナキ OFFICIAL SITE

https://monaki.fanpla.jp/