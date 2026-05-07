モナキ『PMC Vol.40』にて16Pスペシャルブックの収録が決定！結成からデビューまで、そしてこれからを語る
『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC）Vol.40』（5月21日発売）の特別付録として、モナキのスペシャルブック（16ページ）が付くことが決定。誌面ビジュアルが公開された。
■ぴあ名物15Q（15問15答）は4人分！
純烈の弟分としてオーディションで選ばれ、4月8日に「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューを果たした、今、話題沸騰中の4人組グループ、モナキ。
今回のスペシャルブックでは、結成からデビューまで、そしてこれからを語ったロングインタビューをはじめ、撮りおろし写真、ぴあ名物15Q（15問15答）×4人を16ページにわたって掲載。8月のZeppツアーに向けて急成長を続けるモナキの現在地と未来の可能性に迫る。
オフショットが収められたチェキプレゼントも実施。誌面に掲載されているQRコードより、PMC誌面の感想とともに応募しよう。
■リリース情報
2026.04.08 ON SALE
SINGLE「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」
■書籍情報
2026.05.21 ON SALE
『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC）Vol.40』
■関連リンク
モナキ OFFICIAL SITE
https://monaki.fanpla.jp/