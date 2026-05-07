エルモ＆クッキーモンスターが新宿に登場！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「“ありがとう”で咲かせる花屋さん」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年5月7日（木）から10日（日）までの期間限定で、大切な人へ感謝を伝える体験型イベント「“ありがとう”で咲かせる花屋さん」を東京都内・特設会場（サナギ新宿）にて開催！

本イベントは、5月8日（金）から6月21日（日）までパークで開催される「THANKS LOVE MONTH 2026（サンクス・ラブ・マンス 2026）」に先駆けて、その取り組みを全国へ広げるために企画されたものです。

初日となる5月7日には、メディア向けの先行公開およびオープニングイベントが実施されました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「“ありがとう”で咲かせる花屋さん」

開催期間：2026年5月7日(木)〜10日(日)開催時間：10:00-18:00（5月7日のみ10:35〜18:00）会場：サナギ新宿前イベントスペース（東京都新宿区新宿三丁目35番6号）参加：無料（事前申込制 ※申込期間は終了しています）

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、「母の日」や「父の日」があり感謝を伝えるシーズンとして定着しているこの期間に、あらゆる大切な方への感謝を伝えるための月間として「サンクス・ラブ・マンス」を2022年より提唱しています。

開催5年目を迎える2026年は、「いつでも『ありがとう』を伝え合える社会の実現」に向けた取り組みとして、東京でイベントを開催します。

エルモ＆クッキーモンスターも登場！オープニングイベント

カラフルなお花で飾られた会場が期間限定でオープン！

「Thanks Love Month 2026」をスタートするパークから、お祝いに駆けつけたエルモやクッキーモンスターが登場。

晴れやかにオープニングをお祝いし、会場は笑顔で愛と幸せに包まれました。

また、当日は合同会社ユー・エス・ジェイ コーポレートコミュニケーション部 部長の鶴隼人氏がイベントに込めた想いを紹介してくださいました。

USJのコーポレートステートメントである「超エンターテイニングな創造力で、人と社会と目覚めよう」のもと、CSR活動の一環として実施されている「サンクス・ラブ・マンス」。

多様化する現代のライフスタイルに合わせ、「母の日」や「父の日」といった特別な日だけでなく、「いつでも誰にでも感謝や愛を伝えられる」記念月間として提唱され、今年で5年目を迎えます。

独自の調査によると、「特別な感謝を伝えたい人がいる」と答えた人は全体の67％に上るものの、そのうちの44％が「感謝を伝えられていない」という実態が明らかになりました。

その理由は「きっかけがない」「恥ずかしくて言えない」といったものが挙げられます。

一方で、感謝を伝えられる側は「特別なプレゼントや場所」ではなく、「日頃の行動に対する感謝の言葉や姿勢」だけでも十分嬉しいと感じており、双方にギャップがあることも判明しました。

なんと4人に1人は「最後に感謝を伝えたのがいつか覚えていない」というデータも出ています。

今回のイベントは、そうした「きっかけがないと感謝を伝えられない」方々へ向けたもの。

鶴氏は、「自分の言葉で感謝を伝えることで世界に一つだけの花が咲き、それを通じて大切な人に感謝を伝えるきっかけになってほしい」と、東京で初めて出張体験型イベントを開催した経緯と想いを語りました。

あなたの感謝のことばで咲く、世界に一つだけの花「Thanks Flower Planter」

会場には、今回のイベントのためだけに開発された専用マシン「Thanks Flower Planter（サンクス・フラワー・プランター）」が設置されています。

参加者はマシンの前に立ち、マイクに向かって大切な人への「ありがとう」を伝えます。

すると、数万通りのイラストデザインの中から、一人ひとりの個性的な言葉に合わせた「世界でひとつだけの花」が画面上に次々と咲き誇ります。

体験後には、感謝の言葉と自分だけの花が描かれたフラワーカードが2枚1組で手渡されます。

カードの1枚は大切な人への贈り物に、もう1枚は会場内の巨大ボードへ掲出。

参加者一人ひとりの「ありがとう」が重なり合い、会場全体が色鮮やかな感謝の花屋さんへと変わっていく様子を楽しめます。

さらに、カードに記載されたQRコードをスマートフォンで読み取ると、画面上に同じデザインのフラワーが表示され、画像のダウンロードが可能です。

各種SNSでのシェアや、直接会えない大切な人にもデジタル上で思いを込めて「感謝の気持ち」を贈ることができます。

東京会場来場者限定「サンクス・フラワー・カード」配布

イベント開催期間中に会場へお越しいただいた方には、東京会場限定の「サンクス・フラワー・カード」が配布されます。

専用マシンの体験（事前予約制）ができなくても、会場を訪れるだけでイベントの雰囲気を味わい、大切な人へ思いを伝えるきっかけを持ち帰ることができます。

※1種類のデザイン、お一人様1枚の配布となります。在庫状況により予告なしで早めに終了する場合があります。

パーク内でも「サンクス・ラブ・マンス」プログラムが充実

パークの仲間たちと“ありがとう”を伝え合う！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／グリーティング・ショー「ギフト・オブ・サンクス」 パークの仲間たちと“ありがとう”を伝え合う！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／グリーティング・ショー「ギフト・オブ・サンクス」 続きを見る

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（大阪）のパーク内でも、各種プログラムがパワーアップして開催されます。

初のパーク内・プログラムとなるグリーティング・ショー「ギフト・オブ・サンクス 〜サンクス・ラブ・マンス〜」が登場し、大切な人へ感謝を伝えたい気持ちを全力で後押しします。

特別な理由がなくても、想いをかたちにすることで感謝が伝えやすくなる心温まるイベント。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「“ありがとう”で咲かせる花屋さん」のレポートでした。

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