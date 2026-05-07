3COINS、タンブラー商品巡り謝罪 販売を一時停止、返品返金対応を案内
3COINSは7日、公式サイトを更新し、CUSTOM TUMBLERシリーズの2商品について謝罪。販売を一時停止し、回収、返金対応することを発表した。
【画像】SNSでも話題に…回収されるCUSTOM TUMBLERシリーズ
公式サイトで、3COINSは「CUSTOM TUMBLER 一部商品の販売停止・返品返金対応について」と題し、「このたび、CUSTOM TUMBLERシリーズの下記2商品において、ストローでの吸引ができないとのお問い合わせを多数いただいております。お客様にご不便・ご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
続けて「現在、上記2商品および関連商品につきましては、販売を一時停止しております。商品をご購入いただいたお客様にはタンブラー本体および関連商品の返品・返金対応を承っております」と現在の対応について案内した。
該当商品は「フタ付きステンレスタンブラー：470ml／CUSTOM TUMBLER（品番：2614/3C7V378） 」と「大容量ステンレスタンブラー：1.1L／CUSTOM TUMBLER（品番：2614/3C7V379）」。
合わせて返品・返金放送について案内し、「この度は、多大なるご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」と結んだ。
【画像】SNSでも話題に…回収されるCUSTOM TUMBLERシリーズ
公式サイトで、3COINSは「CUSTOM TUMBLER 一部商品の販売停止・返品返金対応について」と題し、「このたび、CUSTOM TUMBLERシリーズの下記2商品において、ストローでの吸引ができないとのお問い合わせを多数いただいております。お客様にご不便・ご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
該当商品は「フタ付きステンレスタンブラー：470ml／CUSTOM TUMBLER（品番：2614/3C7V378） 」と「大容量ステンレスタンブラー：1.1L／CUSTOM TUMBLER（品番：2614/3C7V379）」。
合わせて返品・返金放送について案内し、「この度は、多大なるご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」と結んだ。