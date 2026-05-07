【きょうから】吉野家、数量限定で贅沢仕様の『絶品牛重』発売 新作『牛ほっけ定食』も展開
吉野家は、5月7日午前11時から、新商品『絶品牛重』の販売を開始した。あわせて、『牛ほっけ定食』と『ほっけ定食』も同時発売し、牛肉と魚を組み合わせた新たなラインナップを展開する。
【写真】魚と牛肉が楽しめる『牛ほっけ定食』
『絶品牛重』は、脂の乗った国産牛を使用した数量限定商品。1枚ずつ丁寧に焼き上げた牛肉に、吉野家特製のすき焼きたれを絡め、甘みの強い長ねぎと味の染みた結びしらたきを添えた。別添えの「生七味」を加えることで、爽やかな香りと辛味による味わいの変化も楽しめる。
価格は本体1098円、店内税込1207円。店内飲食ではみそ汁付きとなり、テイクアウトにも対応する。持ち帰り価格は税込1185円。
同時発売となる『牛ほっけ定食』は、脂の乗ったほっけと牛煮肉を組み合わせた定食メニュー。ふっくら焼き上げたほっけに、牛小鉢を添え、魚と牛肉の両方を楽しめる内容となっている。価格は本体818円、店内税込899円で、テイクアウトには対応していない。
また、『ほっけ定食』も同日から販売。ご飯、みそ汁、ほっけ、おろし、お新香がセットになっており、本体718円、店内税込789円で提供される。
【写真】魚と牛肉が楽しめる『牛ほっけ定食』
『絶品牛重』は、脂の乗った国産牛を使用した数量限定商品。1枚ずつ丁寧に焼き上げた牛肉に、吉野家特製のすき焼きたれを絡め、甘みの強い長ねぎと味の染みた結びしらたきを添えた。別添えの「生七味」を加えることで、爽やかな香りと辛味による味わいの変化も楽しめる。
同時発売となる『牛ほっけ定食』は、脂の乗ったほっけと牛煮肉を組み合わせた定食メニュー。ふっくら焼き上げたほっけに、牛小鉢を添え、魚と牛肉の両方を楽しめる内容となっている。価格は本体818円、店内税込899円で、テイクアウトには対応していない。
また、『ほっけ定食』も同日から販売。ご飯、みそ汁、ほっけ、おろし、お新香がセットになっており、本体718円、店内税込789円で提供される。