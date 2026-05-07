當真あみ「変な形で寝ていた」1歳3ヶ月当時のショット公開「寝方が芸術的」「おめめクリクリで天使」と反響
【モデルプレス＝2026/05/07】女優の當真あみが5月5日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】19歳美人女優「天使の寝顔」1歳3ヶ月当時の芸術的な寝姿
當真は「今日はこどもの日！ということで、母から提供してもらった私の写真です」と記し、1歳3ヶ月頃のショットを複数枚投稿。顔の横まで上げた足を抱えて哺乳瓶でミルクを飲んでいる姿や海老反りで頭まで片足を上げて寝ている姿、足を一直線に開いて寝ている様子など様々なポーズの写真を公開し「この頃はとにかく体が柔らかかったらしく変な形で寝ていたそうです笑」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「天使の寝顔」「体操選手みたい」「おめめクリクリで天使」「寝方が芸術的」「可愛すぎてずっと見ていたい」「昔も今もキュートさは変わらない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】19歳美人女優「天使の寝顔」1歳3ヶ月当時の芸術的な寝姿
◆當真あみ、幼少期ショット公開
當真は「今日はこどもの日！ということで、母から提供してもらった私の写真です」と記し、1歳3ヶ月頃のショットを複数枚投稿。顔の横まで上げた足を抱えて哺乳瓶でミルクを飲んでいる姿や海老反りで頭まで片足を上げて寝ている姿、足を一直線に開いて寝ている様子など様々なポーズの写真を公開し「この頃はとにかく体が柔らかかったらしく変な形で寝ていたそうです笑」とつづっている。
◆當真あみの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「天使の寝顔」「体操選手みたい」「おめめクリクリで天使」「寝方が芸術的」「可愛すぎてずっと見ていたい」「昔も今もキュートさは変わらない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】