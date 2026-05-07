“顔面重要文化財”AKB48センター伊藤百花、幼少期ショットにファン悶絶「生まれた時から顔面国宝」「アイドルになるのが約束されてる」
【モデルプレス＝2026/05/07】AKB48の伊藤百花が5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。幼少期の姿を公開し、話題となっている。
【写真】“顔面重要文化財”22歳AKBセンター「笑い方そのまま」可愛すぎる幼少期ショット
伊藤は「＃こどもの日」とハッシュタグを添え、幼少期の写真を公開。大きなポンポンのついたモコモコのピンクのフードをかぶり、カメラに笑顔を向けているショットとなっており「笑い方は変わっていないって言われます！」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「天使」「生まれた時から顔面国宝」「笑い方そのままで可愛すぎる」「アイドルになるのが約束されてる」「お人形さんみたい」などと反響が寄せられている。
伊藤は2024年、AKB48の19期生として加入。2025年12月7日に日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」夜の最終公演で、67thシングル「名残り桜」のセンターに選ばれた。さらに2026年4月29日のイベントにて、8月19日リリースの68thシングルで2作連続でセンターを務めることが発表。メディアやSNSで「顔面国宝」「顔面重要文化財」と称され、万バズを連発していることでも話題を集めている。（modelpress編集部）
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【写真】“顔面重要文化財”22歳AKBセンター「笑い方そのまま」可愛すぎる幼少期ショット
◆伊藤百花、幼少期ショット公開
伊藤は「＃こどもの日」とハッシュタグを添え、幼少期の写真を公開。大きなポンポンのついたモコモコのピンクのフードをかぶり、カメラに笑顔を向けているショットとなっており「笑い方は変わっていないって言われます！」とつづっている。
◆伊藤百花の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「天使」「生まれた時から顔面国宝」「笑い方そのままで可愛すぎる」「アイドルになるのが約束されてる」「お人形さんみたい」などと反響が寄せられている。
伊藤は2024年、AKB48の19期生として加入。2025年12月7日に日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」夜の最終公演で、67thシングル「名残り桜」のセンターに選ばれた。さらに2026年4月29日のイベントにて、8月19日リリースの68thシングルで2作連続でセンターを務めることが発表。メディアやSNSで「顔面国宝」「顔面重要文化財」と称され、万バズを連発していることでも話題を集めている。（modelpress編集部）
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