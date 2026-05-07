【ゼノアルマ フレイム シュトラール（再生産）】 12月 発売予定 価格：3,850円 【ゼノアルマ ブレイズ オーピス（再生産）】 12月 発売予定 価格：4,070円

コトブキヤは、プラモデル「ゼノアルマ フレイム シュトラール」と「ゼノアルマ ブレイズ オーピス」の再生産分を12月に発売する。

本商品はアルカナディアシリーズの世界観・遊びの幅をさらに拡張するシリーズ「ゼノアルマ」より「フレイム シュトラール」と「ブレイズ オーピス」をプラモデル化したもの。

各キットは各部パーツの組み換えにより、商品単体で構築・成立する「モンスターモード」、ディアーズの武器や装甲になる「ウェポンモード」の2種類の形態を再現することができる。特にルミティアとの組み換えに特化したデザインとなっており、ルミティア各部に接続可能な装備となっている。

さらに、「フレイム シュトラール」と「ブレイズ オーピス」を合体することで大型のゼノアルマ「エクスプロード ヴォルカリオン」を再現することが可能。

また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップにて予約・購入すると特典として「クリアーレッドカラーエフェクトパーツ」が付いてくる。

ゼノアルマ フレイム シュトラール（再生産）

12月 発売予定

価格：3,850円

ゼノアルマ ブレイズ オーピス（再生産）

12月 発売予定

価格：4,070円

(C) KOTOBUKIYA