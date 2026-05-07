RIIZE・ショウタロウ、足首の靭帯断裂発表 ステージには参加「ダンスは行わない」【報告全文】
ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の日本出身メンバーであるショウタロウが、足首の靭帯断裂と診断されたことが7日、発表された。近日中のスケジュールでは、ステージに参加するが、ダンスは行わない。
【写真】会場熱狂！THE RAMPAGE×RIIZE
所属事務所「SM Entertainment」は、公式ファンプラットフォーム「Weverse」を通じ、「ショウタロウは最近、海外スケジュールの現場でパフォーマンス中に足首を負傷しました。その後、病院で精密検査を行った結果、足首の靭帯断裂と診断され、現在はギプスを装着し、定期的に通院治療を受けながら回復に努めています」と報告した。
続けて「ショウタロウは予定されているスケジュール（5月8日 仁川大学校の学園祭、10日 日本Kstyle PARTY、14日 西江大学校・崇実大学校の学園祭）には参加し、ステージには立ちますが、ダンスは行わないこととなりました」とし、「日常生活は可能ではあるものの、激しいダンスは控えて安静にするようにという医療スタッフの所見に基づき、ショウタロウ本人と話し合ったうえで決定したものです。ファンの皆さまには広いご理解をお願い申し上げますとともに、当社はアーティストが一日も早く回復できるよう最善を尽くしてサポートしてまいります」と伝えた。
RIIZEは、2023年9月4日、シングルアルバム『Get A Guitar』でデビュー。24年9月5日には、シングル「Lucky」で日本デビューを果たした。25年には『10th Anniversary Asia Artist Awards 2025』で大賞を含む3冠を受賞した。ショウタロウは、2000年11月25日生まれ。日本出身。
【報告全文】
【お知らせ】ショウタロウの負傷およびスケジュールに関するご案内
こんにちは、SM Entertainmentです。
ショウタロウの負傷およびスケジュールについてご案内いたします。
ショウタロウは最近、海外スケジュールの現場でパフォーマンス中に足首を負傷しました。その後、病院で精密検査を行った結果、足首の靭帯断裂と診断され、現在はギプスを装着し、定期的に通院治療を受けながら回復に努めています。
これにより、ショウタロウは予定されているスケジュール（5月8日 仁川大学校の学園祭、10日 日本Kstyle PARTY、14日 西江大学校・崇実大学校の学園祭）には参加し、ステージには立ちますが、ダンスは行わないこととなりました。
日常生活は可能ではあるものの、激しいダンスは控えて安静にするようにという医療スタッフの所見に基づき、ショウタロウ本人と話し合ったうえで決定したものです。
ファンの皆さまには広いご理解をお願い申し上げますとともに、当社はアーティストが一日も早く回復できるよう最善を尽くしてサポートしてまいります。
ありがとうございます。
【写真】会場熱狂！THE RAMPAGE×RIIZE
所属事務所「SM Entertainment」は、公式ファンプラットフォーム「Weverse」を通じ、「ショウタロウは最近、海外スケジュールの現場でパフォーマンス中に足首を負傷しました。その後、病院で精密検査を行った結果、足首の靭帯断裂と診断され、現在はギプスを装着し、定期的に通院治療を受けながら回復に努めています」と報告した。
RIIZEは、2023年9月4日、シングルアルバム『Get A Guitar』でデビュー。24年9月5日には、シングル「Lucky」で日本デビューを果たした。25年には『10th Anniversary Asia Artist Awards 2025』で大賞を含む3冠を受賞した。ショウタロウは、2000年11月25日生まれ。日本出身。
【報告全文】
【お知らせ】ショウタロウの負傷およびスケジュールに関するご案内
こんにちは、SM Entertainmentです。
ショウタロウの負傷およびスケジュールについてご案内いたします。
ショウタロウは最近、海外スケジュールの現場でパフォーマンス中に足首を負傷しました。その後、病院で精密検査を行った結果、足首の靭帯断裂と診断され、現在はギプスを装着し、定期的に通院治療を受けながら回復に努めています。
これにより、ショウタロウは予定されているスケジュール（5月8日 仁川大学校の学園祭、10日 日本Kstyle PARTY、14日 西江大学校・崇実大学校の学園祭）には参加し、ステージには立ちますが、ダンスは行わないこととなりました。
日常生活は可能ではあるものの、激しいダンスは控えて安静にするようにという医療スタッフの所見に基づき、ショウタロウ本人と話し合ったうえで決定したものです。
ファンの皆さまには広いご理解をお願い申し上げますとともに、当社はアーティストが一日も早く回復できるよう最善を尽くしてサポートしてまいります。
ありがとうございます。