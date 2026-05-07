チョコプラ長田に背中を押され「予定外の新車購入」で汚名を返上!?

2026年4月10日、お笑いコンビ「シソンヌ」の長谷川忍さんが、お笑いコンビ「チョコレートプラネット」長田庄平さん＆お笑いトリオ「パンサー」向井慧さんの2人が運営するYouTubeチャンネル「向井長田のくるま温泉ちゃんねる」に出演し、愛車を購入したことを報告しました。

この日の動画は、長田さんがトヨタのコンパクト4WDスポーツカー「GRヤリス」の納車のためにディーラーを訪れる……という内容になる予定でした。

【動画】これが「シソンヌ長谷川」が800万円級「スポーツカー」を購入した様子です！ 動画で見る

その際、長谷川さんも気になっていたトヨタの4WDスポーツカー「GRカローラ」（8速AT）を試乗。

エンジンの音を聴いて「めっちゃいい音！」とテンションが上がり、「GR仲間増えるのはうれしい」「買うんですね？」と長田さんからプレッシャーをかけられた長谷川さんはまんざらでもない様子で「俺も買います、じゃあ」と、いきなり予定外の購入を決断したのです。

長谷川さんは「（長田）庄平のヤリスを見たらより欲しくなっちゃった」と、その理由について話しました。

同チャンネルが立ち上がって2年半が経過し、“買わなかった男”という不本意な異名を付けられている長谷川さん。しかし、そのイメージを返上する思い切った姿が目撃できる回となりました。

いざ見積りをすると、およそ800万円と試算され、「800万はちょっと話変わってきちゃわない？」「嫁さんに（YouTubeを）見られないようにしなきゃいけない」と、往生際悪く及び腰になる長谷川さん。

「勝手に決めていいの？ 買うって。家族にもなにも言ってないんだけど」と逡巡する長谷川さん。

これに対し、「いいんだよ、そんなもんは。（自身がクルマを購入する際は家族に）1個も言ってないんだから、俺は」「自分が稼いだ金なんだからさ、別に。好きに使っていいんだよ、そんなものは」と、悪いアドバイスをする長田さん。

その後も「あと、駐車場は聞かないといけない」「（クルマの）高さだけ聞いておかないと。（駐車場に）入んなかったらシャレになんないよ？」と理由をつけて購入を迷う長谷川さんに対し、長田さんは「買えよ、とりあえず！」と一喝。

その檄を受け、「（視聴者から）『全然、買わないですね』って言われて、そろそろ買わないとさ……買います！」と、長谷川さんはついに新車の購入を決断しました。

ただし、「私、あなた（長田さん）みたいに一括で買えませんから」と、ローンを組んでの購入となったようです。

開発にあたり、競技で勝つために鍛えたクルマを市販化するという「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」が実践されたGRカローラ。

加えて「お客さまを魅了する野性味」を追求すべく、マスタードライバーである豊田章男氏を中心に、プロドライバー、エンジニア、メカニックらが一丸となってさまざまな道で走り込みを実施。徹底的に不具合を出し尽くし、改善を重ねたことで“ドライバーと対話のできるクルマ”、“ずっと走らせていたくなるスポーツカー”へと仕上がったといいます。

また、多板クラッチによる前後駆動力可変システム採用の新開発スポーツ4WDシステム「GR-FOUR」を搭載したことで、サーキットやダート、雪道などさまざまなシーンで安心して走りを楽しめます。

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そんなクルマを購入した長谷川さんに対し、YouTubeコメント欄には多くの声が寄せられています。

「おおっ遂に長谷川さんも購入！」「長谷川さんの漢気（おとこぎ）すごいです」「GRカローラかっこいいからな、これは仕方ないな」「買う買う詐欺の長谷川さんもようやく購入されたんですね」「長谷川さんクルマ買うって言って2年半も経っていたのかー」「まだ買わない方が面白かったかもw」「ちゃんと奥さんには話した方が良いですよ」などなど、視聴者からの熱い反響が書き込まれていました。