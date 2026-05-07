きょうの山形県内は晴れて、朝から気温が上がっています。きょう日中の最高気温は山形で真夏日手前の２９度まで上がると予想されていて今年一番の暑さとなりそうです。

【写真を見る】山形県内 今年一番の暑さ予想 街では半袖の服を着る人も

藤井響樹アナウンサー「午前９時過ぎの山形駅前です。現在の気温は２３．４度となっていてそれほど高くはないが日差しが強く照り付けているため体感はそれ以上に暑く感じます。思わず長袖のシャツの袖をまくりたくなるような暑さです」

きょうの県内は高気圧に緩やかに覆われ全域で晴れとなっています。気温も各地で上がり、午前１０時現在の気温は鶴岡で２２．７度、酒田で２２．１度、高畠で２１．７度、山形で２１．２度などとなっています。

ＪＲ山形駅前では、きょう午前９時ごろの時点ですでに半袖の服を着たり帽子や日傘を利用したりして暑さや直射日光から身を守る人の姿がありました。

■街の人は

街の人「直射日光がきつくて、それで帽子を被ってきました。きょうはこの時間ですでにすごく暑いですよね。真夏に近いんじゃないかってくらい暑いですよね」

街の人「暑いなって。まだ５月なのにジャケットを羽織ってきたんですけれど職場でも脱いで過ごしていました。日傘とかも使っていきたいなと思う」

街の人「水とかを買ってなるべく水分を取っていこうと思う」

山形地方気象台によりますと、きょうの最高気温は山形が２９度、米沢が２７度、新庄が２６度、酒田が２４度まで上がる見込みで、今年一番の暑さが予想されています。

熱中症にご注意ください。