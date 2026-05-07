行方不明報告から半年 ハジオキクチバンドがベーシストの死去を報告「深い悲しみ」
ロックバンド・ハジオキクチバンドが6日までに公式Xを更新し、ベーシストの上沼優二郎さんが死去ことを報告した。
【写真】ハジオキクチバンドからの大切なお知らせ【全文】
投稿では、「皆様に大切なお知らせがございます。この度、ハジオキクチバンド Ba.上沼優二郎が逝去いたしました」と報告。「これまで優二郎を支えてくださった皆様、関わってくださったすべての方々に、心より感謝申し上げます」とつづった。
また、「昨年の失踪以降 多くの方にご心配とご協力をいただいておりました中 このようなご報告となってしまい 皆様には大変心苦しく、申し訳なく思っております」とコメント。「突然のことであり メンバー一同、深い悲しみとともに受け止めております」と心境を明かした。
上沼さんをめぐっては、昨年11月に、ハジオキクチバンドの公式Xおよび、上沼さんがスタッフとして勤務していた東京・下北沢のライブハウス・Flowers Loftのスタッフアカウントが行方不明になっていることを報告。いずれの投稿でも「10月23日を最後に行方不明」と説明し、情報提供を呼びかけていた。
葬儀については「現在ご家族にて調整が進められております」とし、「お別れの会につきましては現在準備を進めており、詳細が決まり次第、改めてご案内いたします」と説明。「本件に関する詳細につきましては、ご家族への配慮のため公表を控えさせていただきます。また、憶測や過度な拡散はお控えいただけますと幸いです」と呼びかけている。
【写真】ハジオキクチバンドからの大切なお知らせ【全文】
投稿では、「皆様に大切なお知らせがございます。この度、ハジオキクチバンド Ba.上沼優二郎が逝去いたしました」と報告。「これまで優二郎を支えてくださった皆様、関わってくださったすべての方々に、心より感謝申し上げます」とつづった。
また、「昨年の失踪以降 多くの方にご心配とご協力をいただいておりました中 このようなご報告となってしまい 皆様には大変心苦しく、申し訳なく思っております」とコメント。「突然のことであり メンバー一同、深い悲しみとともに受け止めております」と心境を明かした。
葬儀については「現在ご家族にて調整が進められております」とし、「お別れの会につきましては現在準備を進めており、詳細が決まり次第、改めてご案内いたします」と説明。「本件に関する詳細につきましては、ご家族への配慮のため公表を控えさせていただきます。また、憶測や過度な拡散はお控えいただけますと幸いです」と呼びかけている。