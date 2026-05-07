&TEAM、アーティストを志したきっかけ告白 かつて日本の別の事務所に所属「BTSさんの存在が…」
日本発の9人組グローバルグループ・&TEAMのYUMA、TAKI、MAKIが、4日深夜放送のテレビ朝日系『MEGUMIママのいるBar』（深2：17〜深2：36）に出演。アーティストを志したきっかけを語った。
【番組カット】キラッキラな笑顔！太陽みたいなTAKI
オーディション参加のきっかけについて、MAKIは、TAKIが出演していたオーディション番組『I-LAND』を見たことが転機だったと明かし、「同じ夢に向かって走っていく仲間たちが羨ましかった」と当時の心境を告白。ミュージカルなど芸能活動に取り組む中で、TAKIの存在がアーティストを目指す決定打になったという。
このエピソードに対し、YUMAは「今じゃ一番いじってますけどね」と笑いながらツッコミ。TAKIもそれを感じており、「（MAKIは自分のことを）一番下だと思ってる」と明かすと、スタジオは思わず笑いに包まれた。グループ内ではTAKIはいじられキャラとして定着しているようで、YUMAもその関係性を語った。さらに、MAKIはTAKIを「太陽みたいな存在」と表現しつつ、絶妙ないじりでスタジオを沸かせた。
続いて、YUMAのオーディション参加の経緯について話題が移ると、かつて日本の別の事務所に所属していたことを告白。しかし、自身のやりたい方向性とのギャップに悩んでいたという。YUMAは「BTSさんの存在がデカくて」と語り、強い憧れがあったことを明かす。そんな中でオーディションの話を聞き、「アーティストになりたいと思ったきっかけでもあるし、HYBEがいいなと思って、いつの間にか&TEAMになっていた」と振り返った。
このエピソードに対し、森本晋太郎は「俺もいつの間にか&TEAMになってみてぇよ」とコメントし、率直な思いをのぞかせた。
さらに、話題はデビュー後の活動へ。新曲ごとに振り付けやMV撮影に向けた練習が毎日続くというハードな日々に、MEGUMIは思わず「拝んじゃう」と感嘆。森本も「これぐらいやらないと&TEAMは生まれないんだ」と納得の様子を見せた。
MEGUMIがさらに共同生活について質問すると、&TEAMのメンバーは現在も9人で共同生活を送っていると明かした。&TEAMは多様な9人のメンバーで構成されたグローバルグループであることから、それぞれのバックグラウンドの違いによる悩みもあるという。そんな中、MAKIはメンバーの一人との間で起きたトラブルについて語った。
【番組カット】キラッキラな笑顔！太陽みたいなTAKI
オーディション参加のきっかけについて、MAKIは、TAKIが出演していたオーディション番組『I-LAND』を見たことが転機だったと明かし、「同じ夢に向かって走っていく仲間たちが羨ましかった」と当時の心境を告白。ミュージカルなど芸能活動に取り組む中で、TAKIの存在がアーティストを目指す決定打になったという。
続いて、YUMAのオーディション参加の経緯について話題が移ると、かつて日本の別の事務所に所属していたことを告白。しかし、自身のやりたい方向性とのギャップに悩んでいたという。YUMAは「BTSさんの存在がデカくて」と語り、強い憧れがあったことを明かす。そんな中でオーディションの話を聞き、「アーティストになりたいと思ったきっかけでもあるし、HYBEがいいなと思って、いつの間にか&TEAMになっていた」と振り返った。
このエピソードに対し、森本晋太郎は「俺もいつの間にか&TEAMになってみてぇよ」とコメントし、率直な思いをのぞかせた。
さらに、話題はデビュー後の活動へ。新曲ごとに振り付けやMV撮影に向けた練習が毎日続くというハードな日々に、MEGUMIは思わず「拝んじゃう」と感嘆。森本も「これぐらいやらないと&TEAMは生まれないんだ」と納得の様子を見せた。
MEGUMIがさらに共同生活について質問すると、&TEAMのメンバーは現在も9人で共同生活を送っていると明かした。&TEAMは多様な9人のメンバーで構成されたグローバルグループであることから、それぞれのバックグラウンドの違いによる悩みもあるという。そんな中、MAKIはメンバーの一人との間で起きたトラブルについて語った。