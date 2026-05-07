プロボクシングの世界主要４団体の一つ、ＷＢＣ（世界ボクシング評議会）は日本時間７日までに最新ランキングを発表。バンタム級（５３・５キロ以下）では那須川天心（２７）＝帝拳＝が２位から１位に返り咲いた。

那須川は４月１１日、両国国技館で当時１位のフアンフランシスコ・エストラダ（３６）＝メキシコと対戦。９回終了ＴＫＯ勝ちを収め、ＷＢＣ世界同級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝への挑戦権を獲得した。那須川は４日に更新されたＷＢＯでも２位に浮上しているほか、ＷＢＡでも２位、ＩＢＦでも７位に入っている。エストラダは６位に後退した。

５月２日、東京ドームで井上拓に挑戦した井岡一翔（３７）＝志成＝は４位から１１位にランクを下げた。増田陸（２８）＝帝拳＝は５位から３位にアップ。増田はＷＢＡ＆ＷＢＯ１位、ＩＢＦ４位と４団体全てでトップ１０入りしている。

前ＷＢＯ世界同級王者・武居由樹（２９）＝大橋＝は１０位から９位に順位を一つ上げた。ＷＢＯは４位のままで、ＷＢＡでは６位。

井上尚弥（３３）＝大橋＝が４団体統一王者に君臨しているスーパーバンタム級（５５・３キロ以下）では、２日の東京ドーム興行で井上尚に挑み、判定負けした中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝は試合内容が評価されたのか、順位を下げることなく、１位のまま。中谷はＷＢＡ、ＷＢＯでも１位、ＩＢＦで３位にいる。

西田凌佑（２９）＝六島＝は３位のまま。４月３日の後楽園ホール興行で、元ＷＢＡ＆ＩＢＦ世界同級統一王者マーロン・タパレス（３４）＝フィリピン＝に判定勝ちした元ＩＢＦ王者・小国以戴（３７）＝角海老宝石＝は３６位から２８位に上がるにとどまった。小国はＷＢＯでは６位にアップ、ＷＢＡで１１位、ＩＢＦで１４位。敗れたタパレスは先月の２位から、１階級上のフェザー級（５７・１キロ以下）で１３位にランクインした。