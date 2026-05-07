岩瀬洋志、監督から初めての指示に「プレッシャーを感じずにお芝居できた」
俳優の岩瀬洋志が7日、大阪・梅田のOSAKAたこ焼きマーケットで行われた映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）の公開記念イベントに主演の高橋恭平（なにわ男子）とヒロインの高橋ひかる（※高＝はしごだか）と登壇。監督から受けた“初めての指示”について明かした。
【写真】熱そう！たこ焼きを頬張る高橋恭平
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（高橋ひかる）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くん（高橋恭平）との青春ラブストーリー。
同作において第1回目となるイベントに高橋（恭）は「やっぱり地元なのですごいうれしかった。梅田は、プライベートでも来させていただいていたので、すごい思い出深いなと思います」としみじみ。凱旋への思いを聞かれると「地元に帰ってこれで、地元で自分の作品を皆さんに見ていただけるのはうれしい」と語った。
岩瀬が演じたのは、皐の恋のライバル（？）となるクラスメイトの石崎。「なんかもう新しい三角関係」と山口くん、皐、石崎の関係を表した岩瀬。演じるにあたって「石崎はキーパーソンでもあるんで、今回、監督さんから「岩瀬くんの想像力をすべて生かしてほしい、もう自由にお芝居してほしい』ということだった」と振り返り、「そう言っていただけるのが初めてだったんです、お芝居してきた中で。僕も気が楽っていうか、変なプレッシャーを感じずにお芝居できた」と話した。
【写真】熱そう！たこ焼きを頬張る高橋恭平
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（高橋ひかる）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くん（高橋恭平）との青春ラブストーリー。
岩瀬が演じたのは、皐の恋のライバル（？）となるクラスメイトの石崎。「なんかもう新しい三角関係」と山口くん、皐、石崎の関係を表した岩瀬。演じるにあたって「石崎はキーパーソンでもあるんで、今回、監督さんから「岩瀬くんの想像力をすべて生かしてほしい、もう自由にお芝居してほしい』ということだった」と振り返り、「そう言っていただけるのが初めてだったんです、お芝居してきた中で。僕も気が楽っていうか、変なプレッシャーを感じずにお芝居できた」と話した。