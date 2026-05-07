「あとは勝ってくれと…」川崎Fで唯一フル出場続く山原怜音が初の途中交代、新天地で続く連続起用「とにかく充実はしている」
[5.6 J1百年構想リーグEAST第15節 川崎F 1-0 東京V U等々力]
川崎フロンターレで唯一全試合フル出場していたDF山原怜音は、東京ヴェルディ戦で後半31分に途中交代。味方のゴールを見届けてピッチを下がり、「(途中交代は)久しぶりだなという感覚。リードした展開のなかで交代することはできた。とりあえず今日やることはできたのかなと思って交代したので、あとは勝ってくれと」。仲間を信じて勝利を見守った。
右サイドでは前線でプロ初先発となったルーキーMF長璃喜をサポート。守備面では指示を出しつつ、攻撃面では「彼がどれだけいい意味で決まりに縛られすぎずに伸び伸びプレーできるか。伸び伸びプレーさせてあげられるかが大事だった」。長の持ち味である突破力を発揮させるべく、ドリブルしやすいようにオーバーラップのタイミングを見計らい、1対1の局面を作り出すことを意識したという。
前半は押し込んだ展開が続いたが、後半は拮抗状態に。「90分通したなかで確実に自分たちが粘り強く戦っていれば、後半の後半に絶対隙は出てくるだろうなと思っていた」。後半28分にはMF脇坂泰斗が待望の先制ゴール。得点直後は危険な時間帯でもあるが、盛り上がるスタジアムをしり目に山原は冷静さを失わず。攻守の切り替えで判断を見誤らず、相手のカウンターを封じてチームを落ち着かせた。
先制から3分後の後半31分に山原がピッチを下がると、ここまで唯一のフル出場だったこともあり、スタジアムはほのかにどよめいた。山原自身は足も攣っておらず問題はなかったようだが、前半に頭を打っていたことも交代理由のひとつだという。
「でも交代するかしないかも監督の判断。プレータイムにはもちろんこだわっている部分はあるけど、あくまで与えられた時間、ピッチの中で送り出された時間でチームのためにやることが選手の役割だと思っている。今日までずっと出させてもらって、今日はそこで交代というのはもうチームの判断。僕はとにかく出ている間はしっかりと自分の仕事をやろうという、そういう気持ちです」
筑波大を卒業後、5年を過ごした清水エスパルスから今シーズンに自身初の移籍。チームは百年構想リーグで苦しい時期も続くが、「とにかく充実はしている」と3か月を噛みしめる。
「(チームの状態は)いいか悪いかで言ったらいいとは言い切れないかもしれない。だけど、うまくいっていないところを選手、チームで改善しようとしている。内容を見ると確実に前半戦よりよくなっている部分が多いと思う」
優勝の可能性は消滅し、残り3試合となった。「残り少ないけど、どれだけ自分が価値を出せるのか。チームに対して働きかけができるか。あと3試合のなかで自分のできることをやりたい」。新天地で迎えた最初の戦いで、自身の価値を示していくつもりだ。
(取材・文 石川祐介)
川崎フロンターレで唯一全試合フル出場していたDF山原怜音は、東京ヴェルディ戦で後半31分に途中交代。味方のゴールを見届けてピッチを下がり、「(途中交代は)久しぶりだなという感覚。リードした展開のなかで交代することはできた。とりあえず今日やることはできたのかなと思って交代したので、あとは勝ってくれと」。仲間を信じて勝利を見守った。
前半は押し込んだ展開が続いたが、後半は拮抗状態に。「90分通したなかで確実に自分たちが粘り強く戦っていれば、後半の後半に絶対隙は出てくるだろうなと思っていた」。後半28分にはMF脇坂泰斗が待望の先制ゴール。得点直後は危険な時間帯でもあるが、盛り上がるスタジアムをしり目に山原は冷静さを失わず。攻守の切り替えで判断を見誤らず、相手のカウンターを封じてチームを落ち着かせた。
先制から3分後の後半31分に山原がピッチを下がると、ここまで唯一のフル出場だったこともあり、スタジアムはほのかにどよめいた。山原自身は足も攣っておらず問題はなかったようだが、前半に頭を打っていたことも交代理由のひとつだという。
「でも交代するかしないかも監督の判断。プレータイムにはもちろんこだわっている部分はあるけど、あくまで与えられた時間、ピッチの中で送り出された時間でチームのためにやることが選手の役割だと思っている。今日までずっと出させてもらって、今日はそこで交代というのはもうチームの判断。僕はとにかく出ている間はしっかりと自分の仕事をやろうという、そういう気持ちです」
筑波大を卒業後、5年を過ごした清水エスパルスから今シーズンに自身初の移籍。チームは百年構想リーグで苦しい時期も続くが、「とにかく充実はしている」と3か月を噛みしめる。
「(チームの状態は)いいか悪いかで言ったらいいとは言い切れないかもしれない。だけど、うまくいっていないところを選手、チームで改善しようとしている。内容を見ると確実に前半戦よりよくなっている部分が多いと思う」
優勝の可能性は消滅し、残り3試合となった。「残り少ないけど、どれだけ自分が価値を出せるのか。チームに対して働きかけができるか。あと3試合のなかで自分のできることをやりたい」。新天地で迎えた最初の戦いで、自身の価値を示していくつもりだ。
(取材・文 石川祐介)