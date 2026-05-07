濱口竜介監督が描く言葉と国境を越えた魂の出会い―カンヌ出品決定『急に具合が悪くなる』本予告解禁
5月12日（フランス現地時間）より開催される第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に正式出品された濱口竜介監督作『急に具合が悪くなる』より、メインビジュアル、本予告、場面写真3点が解禁された。
【動画】国籍も言葉も超えた、人生でたった一度きりの、魂の邂逅―映画『急に具合が悪くなる』本予告
本作は、『ドライブ・マイ・カー』でアカデミー賞国際長編映画賞およびカンヌ国際映画祭脚本賞、『悪は存在しない』でヴェネチア国際映画祭銀獅子賞、『偶然と想像』でベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞するなど、世界的に高い評価を受ける映画監督・濱口竜介監督の最新作。カンヌ国際映画祭コンペティション部門への選出は『寝ても覚めても』（18）、脚本賞を受賞した『ドライブ・マイ・カー』（21）に続き3度目の快挙となる。
パリ郊外の介護施設「自由の庭」の施設長であるマリー＝ルー・フォンテーヌは入居者を人間らしくケアすることを理想としつつ、人手不足やスタッフの無理解などに悩まされている。そんな中、マリー＝ルーは森崎真理という日本人の演出家に出会う。
がん闘病中の真理が演出するのは、自閉スペクトラム症の孫・智樹と行動を共にする俳優・清宮吾朗の一人芝居。真理の描く演劇に勇気をもらったマリー＝ルー。同じ名前の響きを持つ偶然に導かれて、二人の交流が始まる。しかし、あるとき真理は「急に具合が悪くなる」。真理の病の進行とともに、二人の関係は劇的に深まり、互いの魂を通わせ合うようになる…。
物語の中心となるのは、介護施設で理想のケアの在り方を探求するマリー＝ルーと、独創的な舞台演出家でありステージIVのがん患者である真理。同じ名前を持つふたりが偶然に出会い、やがて友情という枠組みをも超えた深い絆を結んでいく姿を描き出す。
主人公のふたりを演じるのは、仏トップ女優ヴィルジニー・エフィラと、トップモデル「TAO」として一時代を築き、『ウルヴァリン：SAMURAI』などハリウッドを中心に国際的なキャリアを重ねる岡本多緒。日仏の実力派によるダブル主演の脇を固めるのは、長塚京三と黒崎煌代。
本予告は、「私、進行がんで余命半年って言われて……急に具合が悪くなるかもしれないって」という、岡本多緒演じる舞台演出家・真理の衝撃的な告白から幕を開ける。その言葉を客席から真剣な眼差しで見つめているのは、ヴィルジニー・エフィラ演じるマリー＝ルーだ。
続いて映像は、主人公ふたりのコントラストを描き出す。理想の介護を追求するあまり、「現場の仕組みを変えないと、介護は変わらない」と施設内で孤軍奮闘するマリー＝ルー。一方、マリー＝ルーが思わず「余命わずかなんて信じられない」とこぼすほどに生命力を放つ、がんを抱えて生きる演出家、真理。ホワイトボードを前に「戦ってるものの正体をさ、もうちょっと詰めてみない？」と熱っぽくマリー＝ルーに問いかける。
「それは運命的な出会いだった」。その言葉通り、ふたりは出会ってすぐに、国境や言葉の壁を越え、魂のレベルで深く共鳴していく。「あなたともっとたくさん話したい」と微笑む真理に対して、「怖い？……死ぬこと」と静かに問いかけるマリー＝ルー。ふたりの穏やかな対話が、パリの美しい風景とともに切り取られていく。しかし映像の後半、事態は急転する。真理が芝生の上に崩れ落ち、マリー＝ルーが駆け寄る。
「認知症、老い、死……どれも解決できない」という台詞と共に涙ぐむマリー＝ルーと真理が映し出されたあとに、「我々が開くのはこの世界の新たな可能性だ」という長塚演じる俳優・清宮吾朗の力強いセリフが重なる。さらに、黒崎演じる自閉スペクトラム症の少年・窪寺智樹が穏やかな表情で空を見上げている姿も映し出される。
夜の街で車椅子を押す真理が「悪あがきしようよ 一緒に」とつぶやき、マリー＝ルーが「いいね」と静かに力強く答える。二人の熱い抱擁と、「生涯忘れえぬ3時間16分」が映し出され、作品への期待高まる映像となっている。
ポスタービジュアルは、美しい夜の街明かりが煌めくセーヌ川沿いの水辺を背景に、マリー＝ルーと真理が並んで佇む姿が切り取られ、「この魂の出会いが、世界を変える」という力強いキャッチコピーが並び、ふたりの間に結ばれる深い絆を感じる美しいデザインとなっている。
また、初解禁された場面写真は、マリー＝ルーが、ユマニチュードという介護技術を施設に浸透させるべく笑顔で入居者に接する姿、真理とマリー＝ルーが静かに抱擁する姿、そしてマリー＝ルーが、智樹の目をしっかりと見つめてなにかを伝えようとしている姿の3点となっている。
映画『急に具合が悪くなる』は、6月19日公開。
【動画】国籍も言葉も超えた、人生でたった一度きりの、魂の邂逅―映画『急に具合が悪くなる』本予告
本作は、『ドライブ・マイ・カー』でアカデミー賞国際長編映画賞およびカンヌ国際映画祭脚本賞、『悪は存在しない』でヴェネチア国際映画祭銀獅子賞、『偶然と想像』でベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞するなど、世界的に高い評価を受ける映画監督・濱口竜介監督の最新作。カンヌ国際映画祭コンペティション部門への選出は『寝ても覚めても』（18）、脚本賞を受賞した『ドライブ・マイ・カー』（21）に続き3度目の快挙となる。
がん闘病中の真理が演出するのは、自閉スペクトラム症の孫・智樹と行動を共にする俳優・清宮吾朗の一人芝居。真理の描く演劇に勇気をもらったマリー＝ルー。同じ名前の響きを持つ偶然に導かれて、二人の交流が始まる。しかし、あるとき真理は「急に具合が悪くなる」。真理の病の進行とともに、二人の関係は劇的に深まり、互いの魂を通わせ合うようになる…。
物語の中心となるのは、介護施設で理想のケアの在り方を探求するマリー＝ルーと、独創的な舞台演出家でありステージIVのがん患者である真理。同じ名前を持つふたりが偶然に出会い、やがて友情という枠組みをも超えた深い絆を結んでいく姿を描き出す。
主人公のふたりを演じるのは、仏トップ女優ヴィルジニー・エフィラと、トップモデル「TAO」として一時代を築き、『ウルヴァリン：SAMURAI』などハリウッドを中心に国際的なキャリアを重ねる岡本多緒。日仏の実力派によるダブル主演の脇を固めるのは、長塚京三と黒崎煌代。
本予告は、「私、進行がんで余命半年って言われて……急に具合が悪くなるかもしれないって」という、岡本多緒演じる舞台演出家・真理の衝撃的な告白から幕を開ける。その言葉を客席から真剣な眼差しで見つめているのは、ヴィルジニー・エフィラ演じるマリー＝ルーだ。
続いて映像は、主人公ふたりのコントラストを描き出す。理想の介護を追求するあまり、「現場の仕組みを変えないと、介護は変わらない」と施設内で孤軍奮闘するマリー＝ルー。一方、マリー＝ルーが思わず「余命わずかなんて信じられない」とこぼすほどに生命力を放つ、がんを抱えて生きる演出家、真理。ホワイトボードを前に「戦ってるものの正体をさ、もうちょっと詰めてみない？」と熱っぽくマリー＝ルーに問いかける。
「それは運命的な出会いだった」。その言葉通り、ふたりは出会ってすぐに、国境や言葉の壁を越え、魂のレベルで深く共鳴していく。「あなたともっとたくさん話したい」と微笑む真理に対して、「怖い？……死ぬこと」と静かに問いかけるマリー＝ルー。ふたりの穏やかな対話が、パリの美しい風景とともに切り取られていく。しかし映像の後半、事態は急転する。真理が芝生の上に崩れ落ち、マリー＝ルーが駆け寄る。
「認知症、老い、死……どれも解決できない」という台詞と共に涙ぐむマリー＝ルーと真理が映し出されたあとに、「我々が開くのはこの世界の新たな可能性だ」という長塚演じる俳優・清宮吾朗の力強いセリフが重なる。さらに、黒崎演じる自閉スペクトラム症の少年・窪寺智樹が穏やかな表情で空を見上げている姿も映し出される。
夜の街で車椅子を押す真理が「悪あがきしようよ 一緒に」とつぶやき、マリー＝ルーが「いいね」と静かに力強く答える。二人の熱い抱擁と、「生涯忘れえぬ3時間16分」が映し出され、作品への期待高まる映像となっている。
ポスタービジュアルは、美しい夜の街明かりが煌めくセーヌ川沿いの水辺を背景に、マリー＝ルーと真理が並んで佇む姿が切り取られ、「この魂の出会いが、世界を変える」という力強いキャッチコピーが並び、ふたりの間に結ばれる深い絆を感じる美しいデザインとなっている。
また、初解禁された場面写真は、マリー＝ルーが、ユマニチュードという介護技術を施設に浸透させるべく笑顔で入居者に接する姿、真理とマリー＝ルーが静かに抱擁する姿、そしてマリー＝ルーが、智樹の目をしっかりと見つめてなにかを伝えようとしている姿の3点となっている。
映画『急に具合が悪くなる』は、6月19日公開。