WEST.藤井流星主演！ 西田征史演出舞台『ROLL ((CAKE)) TIME』メインビジュアル解禁
WEST.の藤井流星が主演、西田征史が作・演出を務める舞台『ROLL ((CAKE)) TIME（ロールケーキタイム）』より、メインビジュアルが解禁された。
【写真】WEST.藤井流星、爽やかな撮り下ろしカット
本作は、朝の連続テレビ小説『とと姉ちゃん』や、アニメ『TIGER ＆ BUNNY』やミュージカル『SUNNY』などジャンルを問わず多くの作品の脚本や演出を手掛ける西田が、主演・藤井の熱望に共鳴し、2020年にドラマ＆舞台化で話題となった『正しいロックバンドの作り方』以来6年ぶりのタッグで挑む、完全オリジナルのハートフルサスペンスコメディ。
15年前に両親を交通事故で亡くした悲しみを抱えたまま、親から受け継いだロールケーキ専門店「くるん」を守り、弟と二人で懸命に生きてきた主人公、パティシエ・青柳敬治郎役を演じるのは藤井。
敬治郎と共に支えあって生きてきた弟の青柳直役には濱田龍臣。地元で絶大な力を持つ黒崎建設社長の息子で大きな秘密を抱える黒崎克也役を駿河太郎が演じる。そのほか、市川しんぺー、滝裕二郎、鈴樹志保、伊藤浩樹、平井珠生、松尾敢太郎など多ジャンルで卓越した技術を宿したキャスト陣が集結した。
今回解禁されたのは軽やかなパステル調の背景と、さまざまな色のロールケーキが並ぶ、華やかなメインビジュアル。その中で静かに微笑む主人公・敬治郎が突如浮上した15年前の事故に隠された“影”とどのように向き合っていくのか―。
舞台『ROLL ((CAKE)) TIME』は、東京グローブ座にて7月6日〜8月2日、大阪・森ノ宮ピロティホールにて8月7日〜11日、福岡・キャナルシティ劇場にて8月20日〜24日上演。
【写真】WEST.藤井流星、爽やかな撮り下ろしカット
本作は、朝の連続テレビ小説『とと姉ちゃん』や、アニメ『TIGER ＆ BUNNY』やミュージカル『SUNNY』などジャンルを問わず多くの作品の脚本や演出を手掛ける西田が、主演・藤井の熱望に共鳴し、2020年にドラマ＆舞台化で話題となった『正しいロックバンドの作り方』以来6年ぶりのタッグで挑む、完全オリジナルのハートフルサスペンスコメディ。
敬治郎と共に支えあって生きてきた弟の青柳直役には濱田龍臣。地元で絶大な力を持つ黒崎建設社長の息子で大きな秘密を抱える黒崎克也役を駿河太郎が演じる。そのほか、市川しんぺー、滝裕二郎、鈴樹志保、伊藤浩樹、平井珠生、松尾敢太郎など多ジャンルで卓越した技術を宿したキャスト陣が集結した。
今回解禁されたのは軽やかなパステル調の背景と、さまざまな色のロールケーキが並ぶ、華やかなメインビジュアル。その中で静かに微笑む主人公・敬治郎が突如浮上した15年前の事故に隠された“影”とどのように向き合っていくのか―。
舞台『ROLL ((CAKE)) TIME』は、東京グローブ座にて7月6日〜8月2日、大阪・森ノ宮ピロティホールにて8月7日〜11日、福岡・キャナルシティ劇場にて8月20日〜24日上演。