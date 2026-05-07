《新作》夏前に確保してッッ！！！【3COINS】シンプルデザインが嬉しい「ひんやりグッズ」

夏の暑さ対策グッズは早めのチェックがおすすめ。今回は【3COINS（スリーコインズ）】で買える「ひんやりグッズ」をご紹介します。エアコンの風が直接当たるとつらい・節電したいという人にもぴったりなアイテムを集めたので、ぜひお買い物の参考にしてみてください。

暑い夏もぐっすり眠れる！

暑くてぐっすり眠れない、でもクーラーをつけたまま寝るのはちょっと……。という人に試してほしいのがこちら。冷蔵庫や冷凍庫・冷水などで冷やして使う「冷感ピロー」です。頭部を冷やすことで熱がこもりにくくなり、快適に眠ることができるそう。結露しにくい素材なので、寝具やパジャマが濡れないのもうれしいポイントです。ぜひ普段使っている枕の上に乗せて使ってみてください。カラーはブルー・グレーの2種類。価格は\550（税込）です。

おうち時間も仕事中も快適！

長時間椅子に座っていると汗をかいたり蒸れたりして不快……なんてときにぴったりなのが、こちらの「冷感座布団」です。繰り返し使えるのでとってもエコ。冷凍庫に入れると早く固まりますが、冷蔵庫や冷水でも冷やせるので手軽に使えそうです。縦25cm・横37cmの横長タイプでサイドまでひんやりするのが魅力で、おうち時間が快適になりそうです。カラーはグレー・ブルーの2種類。\1,100（税込）で販売されているので、ぜひ試してみてください。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A