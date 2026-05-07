ノエビアが協賛、6月予選スタートのピアノ国際コンクール！ ノエビア「第2回 国際ソリストコンクール ピアノ部門」

記事ポイント ノエビアが「第2回 国際ソリストコンクール ピアノ部門」に協賛小学生から35歳未満まで幅広い部門を設定、千葉県浦安市のJ:COM浦安音楽ホールで開催予選は2026年6月スタート、ファイナルは2026年11月・2027年1月に実施 ノエビアが「第2回 国際ソリストコンクール ピアノ部門」に協賛小学生から35歳未満まで幅広い部門を設定、千葉県浦安市のJ:COM浦安音楽ホールで開催予選は2026年6月スタート、ファイナルは2026年11月・2027年1月に実施

美と健康を手がける化粧品メーカーのノエビアが、次世代ピアニストの発掘・育成を目指すコンクールへの支援を継続します。

千葉県浦安市のJ:COM浦安音楽ホールを舞台に、小学生から大人まで幅広い世代が本格的な演奏の場に挑みます。

2025年の第1回から引き続き協賛する今回、予選は2026年6月に始まり、ファイナルは2027年1月まで続きます。

ノエビア「第2回 国際ソリストコンクール ピアノ部門」





名称：第2回 国際ソリストコンクール ピアノ部門会場：J:COM浦安音楽ホール コンサートホール（千葉県浦安市）部門：小学生の部、中学生の部、高校生の部、ソリストの部（2026年4月1日時点で満16歳以上35歳未満）、一般の部主催：一般社団法人国際ソリスト協会協賛：株式会社ノエビア後援：浦安市

「第2回 国際ソリストコンクール ピアノ部門」は、ピアノ独奏者（ソリスト）を対象に、演奏技術と表現力を競う国際コンクールです。

国内外の音楽家および現役音楽大学教員が審査を担当し、小学生から一般の部まで5部門を設けています。

ノエビアは第1回から引き続き協賛しており、2025年の初回が好評を博したことから今回も支援を継続しています。

会場となるJ:COM浦安音楽ホールのコンサートホールは、千葉県浦安市に位置する本格的な演奏空間です。

予選から会場審査とオンライン動画審査の2方式を選択でき、国内外からの参加者が同じ舞台で腕を競います。

審査スケジュール

予選は2026年6月から9月末にかけてエントリーを受け付け、動画審査（A）と会場審査（B）のいずれか、または両方を選択できます。

動画審査のエントリー・提出期間は2026年6月1日（月）から9月30日（水）で、会場審査は2026年8月23日（日）と30日（日）に実施されます。

セミファイナルは2026年11月1日（日）・22日（日）・23日（月・祝日）に会場審査で行われます。

ファイナルは2026年11月29日（日）と2027年1月10日（日）に開催され、部門により開催日が異なります。

エントリー方法や審査の詳細は公式サイトに掲載されています。

ノエビアの協賛について

ノエビアは美と健康を創造する企業として、演奏技術と表現力で人々の心に感動を与えるクラシック音楽の魅力に共感し、若き才能が輝く舞台を支え続けています。

2025年の第1回コンクールで好評を博した実績をもとに、第2回も協賛として本コンクールを後押しします。

小学生の部から満35歳未満を対象としたソリストの部・一般の部まで、幅広い年代の参加者が一堂に集まるこのコンクールは、次世代アーティストの発掘と育成を目指す場として機能しています。

国内外の音楽家と現役音楽大学教員による審査は、参加者にとって自らの演奏を客観的に評価してもらえる貴重な機会です。

ノエビアの協賛により、J:COM浦安音楽ホールを舞台に、小学生から大人まで幅広い世代のピアニストが本格的な演奏の場に挑める環境が整っています。

予選の動画審査・会場審査を経てセミファイナル、ファイナルへと続く審査スケジュールは、2026年6月から2027年1月まで半年以上にわたります。

ノエビア「第2回 国際ソリストコンクール ピアノ部門」の紹介でした。

よくある質問

Q. 予選の審査方式は何種類ありますか。

A. 動画審査（A）と会場審査（B）の2方式があり、どちらか一方を選ぶか、両方を併願することもできます。

審査は国内外の音楽家および現役音楽大学教員が担当します。

Q. ソリストの部に参加できる年齢条件はどのように設定されていますか。

A. 2026年4月1日時点で満16歳以上35歳未満の方が対象です。

小学生の部・中学生の部・高校生の部・一般の部と合わせて計5部門が設けられています。

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