タレント・キャスターの横山ルリカさんが5月5日、自身のインスタグラムを更新。“カラスの驚きの行動”に遭遇したことを報告しました。

【写真を見る】【 横山ルリカ 】神社で“カラスの驚きの行動”を目撃「 なんとカラスが鈴を鳴らしていました」





横山さんは「仕事前に日々のお礼参りをしていると、急にガラガラっと鈴の音がしたので びっくりして目を開けたら なんとカラスが鈴を鳴らしていました」と綴り、実際の動画を投稿しました。









動画には神社の賽銭箱の前にカラスが1羽。









カラスはくちばしで吊り下げられた鈴緒の端をくわえると、柱の向こうに引っぱり、鈴を鳴らしました。









横山さんはこのカラスについて「その後も移動すると近くに寄ってきてくれて、とても可愛かったです」と投稿。









「参拝中に鈴を鳴らされたのは初めてのことだったので」「びっくり&嬉しい出来事でした」と振り返りました。









この投稿を見た人たちからは「可愛すぎる」「スゴい光景ですね」「御利益ありそう！」「幸運が舞い込むといいですね」といった反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】