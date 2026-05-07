犬が不満を感じる『散歩の仕方』５選

散歩の仕方によって、犬の満足度は大きく異なります。ここでは、犬が不満を感じているかもしれない散歩の仕方を紹介するので、当てはまっていないかチェックしましょう。

1.毎日同じ単調なルート

毎日同じルートを散歩していると、犬によっては飽きてしまい、満足度が下がってしまうことも。

また、ずっと同じ速度で歩いているだけ……では、単調になってしまい、不満を抱いてしまうでしょう。同じルートでも、途中で少し走るなど、テンポを変えると満足度が上がります。

2.匂い嗅ぎをさせてもらえない

散歩中、道端のさまざまなところでニオイを嗅ぎたがるわんこは多くいます。これは犬の本能的習性であり、満足度に大きく関わる日課です。

散歩ルートをどのような犬が通ったのか、変わりはないかを調べることで、ノーズワークのような役割を果たし、欲求を満たすことができます。散歩の中でもノーズワークを楽しみの1つとして考えている犬も多いでしょう。

3.リードが短く自由度が少ない

リードを短く持つことは、トラブル防止にも最適です。しかし、あまりにもリードの長さが短いと、自由度が低く、犬の満足度が下がってしまいます。

きちんとリーダーウォークすることは大切ですが、ある程度、自由に歩かせてあげることも良質な散歩には必要です。

4.他の犬や人との交流が極端にない

散歩中、他の犬や人とすれ違ったとき、交流したがる愛犬を無理に急かし、交流を妨げていませんか。

他の犬や人と交流したいのに、その欲求を常に抑制してしまうと、散歩に不満を抱く原因になります。愛犬が興味を持っているようであれば、相手の飼い主さんに許可を得た上で、お互いの相性や安全を確認しながら短時間交流させてあげましょう。

5.散歩中のコミュニケーションがない

散歩中、愛犬にアイコンタクトを送ったり、声をかけたりとコミュニケーションをとっていますか。散歩中のコミュニケーションが少ないと、犬の満足度が下がってしまいます。

散歩しながら愛犬にアイコンタクトを送ったり、時折声をかけたりしてコミュニケーションを積極的に取りましょう。

毎日の散歩を楽しんでもらうためにできること

愛犬に毎日の散歩を楽しんでもらうためには、以下のポイントを押さえて散歩を実践しましょう。

歩きながらアイコンタクトや声かけをする ノーズワークは満足するまで楽しませる 単調に歩くだけでなく走る時間も取り入れる 犬が興味を示している場合は他の犬との交流も積極的に行う リーダーウォークを意識しつつ、適度に自由度を取り入れる

以上のポイントを意識しながら散歩することで、愛犬の散歩への満足度は大いに上がります。また、飼い主が一緒になって散歩を楽しむ様子を見せることも、「飼い主さんも一緒に楽しんでいる」と共感を得られ、散歩への満足度が上がるでしょう。

まとめ

いかがでしたか。犬が不満を感じる散歩の仕方を続けていると、せっかく毎日散歩していても、散歩のメリットを享受できずに終わってしまいます。ぜひ毎日の散歩を楽しんでもらうために、メリハリや良い刺激のある散歩を目指しましょう。