揚げ物なのにさっぱり！　小川町の名店『ポンチ軒』で出会った、低温から仕上げる絶品ロース豚かつ定食

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・小川町のとんかつ店『ポンチ軒』です。

計算されたバランスのいい味わいに惚れる

どこからどう眺めても完璧な揚げ上がり。中心部はほんのり桃色を覗かせ、まるでこちらを誘惑するかのようだ。たまらず頬張れば柔らかくしっとりした舌触り、甘美な脂にもうイチコロ。これぞ名店の味、『ポンチ軒』の特ロースである。

ロース豚かつ定食（昼）特2600円※ご飯・豚汁・漬物付き、キムチは食べ放題

『ポンチ軒』ロース豚かつ定食（昼） 特2600円 ※ご飯・豚汁・漬物付き、キムチは食べ放題 肉厚の特ロースは衣もサクサクの仕上がりで脂と赤身の旨みのバランスがいい。揚げ油は植物性の数種を独自にブレンド。海鮮などを揚げるのはコクのあるラードを使う

揚げ物なのに重くない味わいは計算されたバランスゆえだ。さっぱり繊細な肉質の豚肉を厳選しているため、なるべくその味を邪魔しないよう揚げ油はクセのない植物性をブレンド。低温から火入れし、徐々に温度を上げながら高温でフィニッシュ、余熱で絶妙な塩梅に仕上げる。

パン粉も素材が引きたつ＆焦げにくい糖分・塩分が控えめのものを特注するとか。そう、昔ながらのとんかつの味を踏襲しつつ、肉料理としての高い完成度を追求しているのだ。

2種のソースや岩塩のほか、オリジナルの柚子ペッパーソースなど変化球の味変もヒット！

【名店の証】

『ポンチ軒』低めの油から高温で仕上げる手法が特徴で、植物油の配合とパン粉の調整でバランスよく仕上げる

低めの油から高温で仕上げる手法が特徴で、植物油の配合とパン粉の調整でバランスよく仕上げる。

『ポンチ軒』店長 橋本正幸さん

店長：橋本正幸さん「夜は揚げ物＆豚しゃぶなど居酒屋的に楽しめます」

『ポンチ軒』

小川町『ポンチ軒』

［店名］『ポンチ軒』

［住所］東京都千代田区神田小川町2-8扇ビル1階

［電話］03-3293-2110

［営業時間］11時15分〜14時半（14時LO）、17時半〜21時（20時半LO）

［休日］日

［交通］都営新宿線小川町駅B5出口などから徒歩3分

撮影／鵜澤昭彦、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ヒレ豚かつの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像】ほんのりピンクのロースがたまらん！ 夜は居酒屋的にも楽しめる小川町の名店（5枚）