俳優の山下智久さんは5月6日、自身のInstagramを更新。ホテルでのイケメンショットを公開しました。（サムネイル画像出典：山下智久さん公式Instagramより）

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俳優の山下智久さんは5月6日、自身のInstagramを更新。ホテルでのイケメンショットを公開し、反響を呼んでいます。

【写真】山下智久のホテルでのイケメンショット

「食事を自分で運んでる」

山下さんは「recent times　つづく」とつづり、14枚の写真を投稿。1、2枚目はホテルの自室に食事を運ぶ姿でしょうか。イエローのトレーナーを着用し、リラックスした表情がとても格好いいです。特に2枚目はパンをくわえ、力の抜けた自然体な様子に見えます。

この投稿には「食事を自分で運んでる」「パンくわえ山P可愛すぎ」「ええええんもう、好き！」「爆イケ過ぎてしんどい（笑）」「昔から変わらずカッコいいですね」「かわいいとかっこいいのギャップが」などの声が寄せられました。

「41歳、、!?何かのバグですか？」

9日の投稿では、41歳の誕生日を迎えたことを報告した山下さん。ファンからは「お誕生日おめでとぅございます」「41歳、、!?何かのバグですか？」「いつ見てもめちゃくちゃ最強にかっこいい」など、祝福と称賛の声が寄せられました。今後の活躍にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)