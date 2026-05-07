NiziU・MIIHI、スウィートで軽やかなサマースタイル披露 『USAGI ONLINE FES 2026』ミューズに就任
9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMIIHIが、がスペシャルフェス「USAGI ONLINE FES 2026」の4代目ミューズに就任することが7日、発表された。
【写真】スウィートで軽やか！6ルックを着こなすNiziU・MIIHI
オンラインデパートメントストアとして、SNIDELやgelato pique、FRAY I.D、Mila Owenなどのファッション・ルームウェアブランドをはじめ、メンズブランド、インポートアイテム、ハイブランドのヴィンテージアイテムなどをセレクトしている「USAGI ONLINE」は、14日から18日の期間、10％オフキャンペーンや限定アイテムの発売、豪華プレゼントキャンペーンを盛り込んだスペシャルフェス『USAGI ONLINE FES 2026』を開催する。
4回目の開催となる今回は、MIIHIをミューズに起用。イベントの開催に先立って、「Sweet Summer, Starring MIIHI（NiziU）」をテーマに USAGI ONLINE 限定アイテムを中心に着こなす特別企画『USAGI ONLINE × MIIHI Special LOOK』とスペシャルムービー『USAGI ONLINE × MIIHI Special Movie』を USAGI ONLINE内特設コンテンツページ、公式インスタグラム・Xにて公開している。
【写真】スウィートで軽やか！6ルックを着こなすNiziU・MIIHI
オンラインデパートメントストアとして、SNIDELやgelato pique、FRAY I.D、Mila Owenなどのファッション・ルームウェアブランドをはじめ、メンズブランド、インポートアイテム、ハイブランドのヴィンテージアイテムなどをセレクトしている「USAGI ONLINE」は、14日から18日の期間、10％オフキャンペーンや限定アイテムの発売、豪華プレゼントキャンペーンを盛り込んだスペシャルフェス『USAGI ONLINE FES 2026』を開催する。