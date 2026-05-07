高橋恭平、梅田駅前でたこ焼きづくり 「ロシアン感が好き」こだわり語る
7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が7日、大阪・梅田のOSAKAたこ焼きマーケットで行われた主演映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）の公開記念イベントに共演した高橋ひかる（※高＝はしごだか）、岩瀬洋志と共に登場。たこ焼き屋の店頭でたこ焼きづくりに挑戦した。
【写真】熱そう！たこ焼きを頬張る高橋恭平
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（高橋ひかる）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くん（高橋恭平）との青春ラブストーリー。
同作でも高橋（恭）演じる山口くんがたこ焼きを焼くシーンがあることにちなみ、3人が店頭の焼き場でたこ焼きづくりに挑戦することに。「この画角は初めて」と焼き場からの風景に感動した様子の高橋（恭）。
店の社長の指示を聞いて王道に作る高橋（ひ）、慎重に丁寧に作る岩瀬に対して、高橋（恭）はタコを2つ入れたりと自由っぷりを発揮。普段も「目分量なので、タコが入ってない時も2つ、3つ入ってる時もある」と話し、「ロシアン感が好き」と言い、「入ってなかったり辛いのを入れたい」とこだわりを明かした。
完成したたこ焼きは社長が審査。高橋（ひ）が選ばれ「圧勝でしたね」とにっこり。悔しがる高橋（恭）と岩瀬だったが、完成したたこ焼きをオリジナルのトッピングで試食。高橋（恭）は6個をあっという間に完食。「久しぶりにこんなにたこ焼き食べたな」と満足そうな様子を見せていた。
同作において第1回目となるイベントに高橋（恭）は「地元に帰って来れて、地元で自分の作品を皆さんに見ていただけるのはうれしい」と語り「いろんな人に新しいラブストーリーや新感覚のラブストーリーを見ていただけたらうれしい」とアピールした。
【写真】熱そう！たこ焼きを頬張る高橋恭平
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（高橋ひかる）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くん（高橋恭平）との青春ラブストーリー。
店の社長の指示を聞いて王道に作る高橋（ひ）、慎重に丁寧に作る岩瀬に対して、高橋（恭）はタコを2つ入れたりと自由っぷりを発揮。普段も「目分量なので、タコが入ってない時も2つ、3つ入ってる時もある」と話し、「ロシアン感が好き」と言い、「入ってなかったり辛いのを入れたい」とこだわりを明かした。
完成したたこ焼きは社長が審査。高橋（ひ）が選ばれ「圧勝でしたね」とにっこり。悔しがる高橋（恭）と岩瀬だったが、完成したたこ焼きをオリジナルのトッピングで試食。高橋（恭）は6個をあっという間に完食。「久しぶりにこんなにたこ焼き食べたな」と満足そうな様子を見せていた。
同作において第1回目となるイベントに高橋（恭）は「地元に帰って来れて、地元で自分の作品を皆さんに見ていただけるのはうれしい」と語り「いろんな人に新しいラブストーリーや新感覚のラブストーリーを見ていただけたらうれしい」とアピールした。