【TVアニメ「しゅごキャラ！」日奈森あむ -アミュレットエンジェル- 1/6スケール完成品フィギュア】 5月7日12時～9月30日 受注 2027年6月 発売予定 価格：25,300円

ユニオンクリエイティブは、「TVアニメ『しゅごキャラ！』日奈森あむ -アミュレットエンジェル- 1/6スケール完成品フィギュア」を2027年6月に発売する。価格は25,300円。本日5月7日12時より受注開始となる。締め切りは9月30日。

本商品は、TVアニメ「しゅごキャラ！」に登場する「日奈森あむ」がキャラなりした姿「アミュレットエンジェル」で再現したフィギュア。約1/6スケールで立体化されており、細部まで丁寧に仕上げた造形と彩色で、アミュレットエンジェルの魅力がぎゅっと詰め込まれている。

特徴となる羽は、繊細な造形とパール調の塗装で軽やかさと神秘的な輝きを表現。見る角度によって表情を変え、まるで今にも羽ばたきそうな臨場感を演出している。優しく微笑む笑顔は、あむの持つ純粋さと温かさをそのまま切り取ったような仕上がり。なりたい自分を表わした、魅力あふれる表情となっている。ポージングは、可愛らしさを最大限に引き出した軽やかなデザインで、ふわっと舞い降りた瞬間を切り取ったような動きのある造形はどの角度からでも楽しめる。

【TVアニメ「しゅごキャラ！」日奈森あむ -アミュレットエンジェル- 1/6スケール完成品フィギュア】

JAN：4589642718123

サイズ：全高約255mm

仕様：彩色済み完成品フィギュア

付属品：台座

素材：PVC/ABS

原型：エレス

製作協力：En craft

PAINT：いもむ

Photo：difeet (Masterpiece studio)

（敬称略）

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

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