脳動脈瘤の破裂による脳出血で帰らぬ人に…韓国映画界の大スターが、55歳でこの世去って4年

女優のカン・スヨンさんがこの世を去って、4年が経った。

【写真】“福岡生まれ”韓国女優の寂しい最期

カン・スヨンさんは2022年5月5日午後、ソウル・狎鴎亭（アックジョン）の自宅で心肺停止の状態で発見された。

病院に搬送されたが、脳動脈瘤の破裂による脳出血で、7日午後に息を引き取った。享年55歳。あまりにも早すぎる別れだった。

当時、彼女は10年間の空白を破り、ヨン・サンホ監督が手掛けるNetflix映画『JUNG_E／ジョンイ』での復帰を発表したばかりだった。まさに再始動の矢先に飛び込んだ突然の訃報は、映画界をはじめ多くの人々に深い衝撃と悲しみをもたらした。

1966年生まれのカン・スヨンさんは、子役としてキャリアをスタートさせ、『鯨とり2』（1985）、『青春スケッチ』（1987）などで注目を集める。1986年の『シバジ』では、ヴェネチア国際映画祭とナント三大陸映画祭で主演女優賞を受賞し、韓国映画界初の“ワールドスター”として世界にその名を知らしめた。

生前のカン・スヨンさん

さらに、頭を剃って挑んだ『波羅羯諦 ハラギャティ』（1989）ではモスクワ国際映画祭の最優秀女優賞を受賞。強烈な存在感と圧倒的な演技力で、韓国映画の存在を国際舞台へと押し上げた。

その後も、『墜落するものには翼がある』（1989）、『競馬場へ行く道』（1991）、『君の中のブルー』（1992）、『サイの角のように1人で行け』（1995）、『ディナーの後に』（1998）など話題作に次々と出演。俳優としての地位を確立するとともに、1998年からは釜山（プサン）国際映画祭（BIFF）の執行委員に就任。2015年には共同執行委員長も務めるなど、映画界全体の発展にも尽力した。

1周忌を迎えた2023年には、追慕展「カン・スヨン、映画らしく長い間」が開催された。イム・グォンテク監督やキム・ドンホ前理事長、俳優パク・チュンフン、イェ・ジウォンら、映画界の錚々たる顔ぶれによる追慕事業推進委員会の主催のもと、彼女の功績を改めて称える趣旨で11本の出演作が上映された。

（記事提供＝OSEN）