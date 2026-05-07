aespaニンニン「メットガラ」スパンコールミニワンピで抜群スタイル際立つ「オーラ半端ない」「女王様だ」絶賛の声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/05/07】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が5月6日、自身のInstagramを更新。光り輝くミニドレス姿を披露し、話題となっている。
【写真】K-POP美女「メットガラ」で大胆肌見せ
ニンニンは「 ＃MetGala」「＃Gucci」とハッシュタグを添え、日本時間5月5日にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されたファッションの祭典「コスチューム・ インスティテュート・ガラ」（通称：MET GALA）でのドレス姿を披露した。光り輝く素材シルバーノースリーブタイトミニドレスで、美しいデコルテやスラリと長い脚が際立つデザインとなっている。
また、同イベントには同じくaespaのメンバー、カリナ（KARINA）も参加しており、自身のソロショットのほか、デコルテ部分がシースルーになっている黒いドレスを着用したカリナと仲良く並んで座っている2ショットも投稿している。
この投稿に、ファンからは「本物の天使発見」「女王様だ」「めちゃくちゃオシャレ」「オーラ半端ない」「美しくてカッコいい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆ニンニン、ノースリミニワンピ姿披露
ニンニンは「 ＃MetGala」「＃Gucci」とハッシュタグを添え、日本時間5月5日にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されたファッションの祭典「コスチューム・ インスティテュート・ガラ」（通称：MET GALA）でのドレス姿を披露した。光り輝く素材シルバーノースリーブタイトミニドレスで、美しいデコルテやスラリと長い脚が際立つデザインとなっている。
◆ニンニンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「本物の天使発見」「女王様だ」「めちゃくちゃオシャレ」「オーラ半端ない」「美しくてカッコいい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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