【みこイラスト「桃饅ちゃん」【再販26】】 5月7日12時～5月29日 受注 10月 発売予定 価格：20,350円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「みこイラスト『桃饅ちゃん』【再販26】」を10月に発売する。価格は20,350円。本日5月7日12時より一般受注が開始となる。締め切りは5月29日。

イラストレーター、みこ氏のオリジナルイラスト「桃饅ちゃん」のフィギュアが再登場。本商品では、チャイナ服の隙間からのぞく素肌がとても魅力的なフィギュアに仕上がっている。

【みこイラスト「桃饅ちゃん」【再販26】】

JAN：4589642718321

サイズ：全高約 240mm

仕様：彩色済み完成品フィギュア

付属品：台座

素材：ATBC-PVC/ABS

原型：SEIKI

製作協力：En craft

PAINT：モチコウ

Photo：Office Kodama

（敬称略）

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

(C)みこ